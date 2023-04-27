Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında yabancı seçmen kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin oy kullanma işlemleri başlatıldı. Yabancı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Avrupa sınır kapıları olan Kapıkule, İpsala ve Pazarkule'nin yanı sıra Hamzabeyli ve Dereköy'de oy kullanabilecek. Giriş, çıkış ve Kapıkule istasyonlarına üçer, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'e birer sandık yerleştirildi. Türkiye'nin son milletvekilliği seçimlerinde en çok oyu alan üç partinin aday gösterdiği başkan, memur ve üyelerden oluşan yabancı sandık kurulu, sınır kapısındaki oy kullanma alanında oturdu. Sınır kapılarında oy kullanma 24 saat sürecek ve 14 Mayıs günü saat 17.00'de sona erecek.
GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 10:10
Seçim resmi olarak başladı! Yurt dışı kayıtlı Türk vatandaşları oy için sandık başında..
Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için yabancı seçmen kütüğü seçmenlerinin oy verme işlemleri sınır kontrol noktalarında ve havaalanlarında başladı.
GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 10:10