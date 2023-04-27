Seçim resmi olarak başladı! Yurt dışı kayıtlı Türk vatandaşları oy için sandık başında..













HAVALİMANLARINDA DA İŞLEMLER BAŞLATILDI

SINIR KAPILARINDA KİMLER NASIL OY KULLANACAK?

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında yabancı seçmen kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin oy kullanma işlemleri başlatıldı. Yabancı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Avrupa sınır kapıları olan Kapıkule, İpsala ve Pazarkule'nin yanı sıra Hamzabeyli ve Dereköy'de oy kullanabilecek. Giriş, çıkış ve Kapıkule istasyonlarına üçer, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'e birer sandık yerleştirildi. Türkiye'nin son milletvekilliği seçimlerinde en çok oyu alan üç partinin aday gösterdiği başkan, memur ve üyelerden oluşan yabancı sandık kurulu, sınır kapısındaki oy kullanma alanında oturdu. Sınır kapılarında oy kullanma 24 saat sürecek ve 14 Mayıs günü saat 17.00'de sona erecek.İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında milletvekilliği seçimleri için yurt dışı kayıtlı Türk vatandaşları için de seçim işlemleri başlatıldı. Avustralya'nın Sidney kentinden 61 yaşındaki Ferhat Topuz, anketörler tarafından yemin ettikten sonra ilk oyunu İstanbul Havalimanı'nda kullandı.Gümrükte oylarını kullanmak isteyen yabancı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, sınır kapısında bu amaçla kurulan tribüne gelerek oy kullanmak istediklerini beyan ederler. Seçim Komisyonu Başkanı, Seçmenin Yabancı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığını Seçim Bilgi Sistemi'nden (SEÇSİS) kontrol edecek, kayıtlıysa oy kullanıp kullanmadığını soracak. Oy kullanmadığı tahmin edilen seçmenler, bir oy pusulası ve Seçim Komisyonu'nun mührü ile mühürlenmiş bir zarf alır ve oy kullanmak için kapalı bir sandık yerine gidecekler ve oylarını kullanacaklar.