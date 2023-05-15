GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 10:40

Seçim sonrası adeta yaz geldi! MGM duyurdu: 81 il için sıcak hava dalgası önlemleri alındı

Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber MGM tarafından yaz havasına girileceğinin sinyali verildi. 81 ili etkileyen bu sıcaklıklar üzerine hava durumu tahminleri yapıldı. İşte, ülke geneli hava durumu tahminleri haberimizde yer almaktadır.

GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 10:40
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Seçim sonrası adeta yaz geldi! MGM duyurdu: 81 il için sıcak hava dalgası önlemleri alındı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde yaşanan soğuk hava etkilerinin sona gelindiği haberi verildi. Sıcaklıklarının artışıyla beraber yaz havasına girileceği yönünde bildiri yapıldı. MGM son hava durumu değerlendirilmesine bakılarak o illerde ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış olacağı beklenirken, Marmara'da ise Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli yağış beklentisi oluştu.

ÜLKE GENELİ HAVA DURUMU

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla beraber Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde ise gök gürültüsüyle beraber sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. MGM tarafından gelen uyarılar üzerine Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle beraber bazı illerde ise yerel olarak kuvvetli olacağı yönünde uyarı yapıldı.



ülke geneli hava durumu

Vatandaşların tedbirli olması gerekirken önlemlerin alınması için uyarılar yapıldı. Bununla beraber sıcaklıkların artmasıyla yaz havasına girildiğinde ötürü ani sıcaklık artışına karşı tedbirli olunması gerektiği söyleniyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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