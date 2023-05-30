Seçim sonrası Biden ile Putin Erdoğan'ı telefonla tebrik etti!













RUSYA LİDERİ PUTİN'DEN TEBRİK TELEFONU

İletişim Başkanlığı tarafından yapılanyazılı açıklamanın içeriğinde ABD Başkanı Biden, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimde göstermiş olduğu başarıdan dolayı telefonla arayarak tebrik etti ve sonucun Türk halkı için çok daha hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. Bölgesel ve küresel alandaki ortaya çıkan zorlukların karşısında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha önemli olduğunu söyleyen iki lider, yeni dönem sürecinde iki ülke arasında olan tüm konularda ki tüm iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz Erdoğan'ı aradı ve seçim zaferinden dolayı kendisini tebrik etti. Putin, konuşmasında seçim sonucunun Türk halkına hayırlı olmasını diledi.İki lider, yeni dönem sürecinde Türkiye-Rusya arasında mevcut surumda olan ilişkilerini ve bölgesel alanda iş birliğini daha da genişletme konusunda mutabık kaldılar.