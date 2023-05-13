EKONOMİ
13 Mayıs 2023 - 18:43

Seçim sonrası emeklilerin yüzü gülecek: En düşüğü 12 bin TL olacak!

Emekliler yapılacak maaş zamlarını merakla beklerken yeni zam oranları açıklandı. Peki en düşük emekli maaşı 12 bin TL mi oluyor? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
13 Mayıs 2023 - 18:43
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Seçim sonrası emeklilerin yüzü gülecek: En düşüğü 12 bin TL olacak!


Vatandaşın en merak ettiği konulardan biri de Temmuz ayında yapılacak maaş zamları. Kamu işçilerine yapılan yüksek zamlar sonrasında vatandaşın da heyecanı yükseldi. Peki emeklilere ne kadar zam yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE YÜKSEK ZAM

Emekli vatandaşlar heyecanla yeni zamları beklerken seçim sonrası yüksek zamlar yapılacağı öğrenildi. İddialara göre emeklilere intibak zamları ile birlikte 4 bin 500 TL'ye kadar maaş artışı yapılacak. Uzun zamandır beklenen intibak zamları ile ilgili gelişmelerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. 



Emeklilere Maaş Zamları Geliyor

2000 senesi sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarında yapılacak düzenlemelerle arada 1.300 TL bir fark olduğu ve adaletin sağlanması bekleniyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün intibak zamları ile ilgili Vedat Bilginle görüşme sağlandığını, adaletin sağlanması için adımların atılacağını ancak meclis onayından geçmesi için zaman gerektiğini söyledi. Ergün aynı zamanda en düşük emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili de düzenlemeler yapılması ile ilgili taleplerinin iletildiğini ve seçim sonrasında taleplerin karşılanması isteğini iletti. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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