Seçim sonrası 'Süper Hızlı Tren' müjdesi! İstanbul-Ankara arası 89 dakika sürecek..













"ANKARA-İSTANBUL ARASI 1,5 SAATE DÜŞECEK"

"HEDEFİMİZ BÜYÜK"

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarında yapıldığı gibi demiryolları konusunda da sadece bugün için değil, gelecek için de planları olduğunu söyledi. 20 yıldır AKP hükümeti olarak demiryolu yatırımlarına ağırlık verdiklerine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdıklarını aktardı. Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında "Demiryolları hayatımızın bir parçası. Amacımız bunları geliştirmek ve aynı zamanda da hızlı tren konforunu tüm Türkiye'ye yayılarak Türkiye'yi çağ atlatmaya hedefliyoruz." ifadelerine de yer verdi. Bu hedef doğrultusunda proje üretmeye devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, projelerden birisinin de hızlı tren hattı projesi olduğundan bahsetti.Karaismailoğlu, proje hakkında şu bilgileri verdi:"Tamamen yeni bir hat olarak geliştirilecek. Hat, Ankara Nallıhan ile Sakarya hatları üzerine yapılacak. Fizibilite çalışmalarını yaptık, projelerini hazırladık. Hızlı tren hattı uzunluğu 344 km şeklinde olacak. Proje kapsamında 14 km uzunluğuna sahip 19 adet viyadük ve 120 km uzunluğa sahip 52 adet tünel inşa edeceğiz. Tren 350 km/s hızla ilerleyecek. Ankara-İstanbul arasındaki hızlı tren hattıyla yolculuk süresi 89 dakika olacak. Seçimden sonra projemize başlayacağız. Mevcut hızlı trenimizi kullanmaya devam edeceğiz.”20 yıldır olduğu şekilde 14 Mayıs'tan sonra da Türkiye'ye mega projeler ile hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizin büyük hedefleri var. Bu yüzden daha büyük projelere imza atacağız. Onlar için bir planımız var. mega projelerimizle ekonomimize, istihdamımıza, sanayimize ve ihracatımıza katkı sağlıyor. Dün olduğu gibi gelecek süreçte kendisine destek olmaya devam edeceğiz. Milletçe el ele tutuşacağız, yan yana olacağız." dedi.