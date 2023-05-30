EKONOMİ
30 Mayıs 2023 - 12:39

Seçim sonuçları ABD dolarına yaradı! 30 Mayıs iş gününde yeni rekor..

Piyasalar, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürülemez olduğu için eleştirilen ekonomi politikalarında değişiklik yapıp yapmayacağına odaklanmış durumda. Seçim sonrasındaki haftanın ikinci iş günü dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20,42 doları gördü. Bu arada, euro tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altında işlem görmeye başladı.

EKONOMİ
30 Mayıs 2023 - 12:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Seçim sonuçları ABD dolarına yaradı! 30 Mayıs iş gününde yeni rekor..


 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin henüz kesinleşmemiş olan ikinci tur sonuçları, Türk lirasının düşüş trendini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinden sonra da sürdürdüğünü gösteriyor. İş dünyasından gelen görüşler, gündemin seçimlerden ekonomiye taşınması gerektiğine işaret ediyor.

TL'NİN SON BEŞ YILLIK KAYBI YÜZDE 80

 Seçim sonrası haftanın ikinci günü USD/TL kurundaki günlük yükseliş hızlandı. USD/TL tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.42'ye yükseldi ve gün içi en yüksek seviyesi oldu. Veriler, TL'nin dolar karşısında ilk turdan bu yana yüzde 3,2 değer kaybettiğini, ancak depremden bu yana yüzde 6,9 ve yılbaşından bu yana da yüzde 7,4 değer kaybettiğini gösteriyor.



Seçim sonuçları dolara yaradı! 30 Mayıs iş gününde dolardan yeni rekor

 TL'nin son beş yıldaki kaybı yüzde 80 civarında. Euro TL ise sınırlı bir toparlanma ile zirvesinin hemen altında seyrediyor ve 21,86 ile gün içi yüksek seviyesini görüyor.

KREDİ PİYASASI DURMA NOKTASINDA

 Bankacılar, istisnai ve zorunlu durumlar dışında kredi piyasalarının iki oylama arasında durduğunu söyledi.

 Mevduat faizi açısından, yüksek değerli işlemler yıllık yaklaşık yüzde 40 getiri sağlarken, bazı bankalar düşük tutarlarda bile bu faizi vermektedir. Bankacılar, seçim döneminde KKM ve mevduat dışında "birçok işlemi" yapamayacaklarını söylediler.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ