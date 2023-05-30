Seçim sonuçları ABD dolarına yaradı! 30 Mayıs iş gününde yeni rekor..

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin henüz kesinleşmemiş olan ikinci tur sonuçları, Türk lirasının düşüş trendini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinden sonra da sürdürdüğünü gösteriyor. İş dünyasından gelen görüşler, gündemin seçimlerden ekonomiye taşınması gerektiğine işaret ediyor.
TL'NİN SON BEŞ YILLIK KAYBI YÜZDE 80Seçim sonrası haftanın ikinci günü USD/TL kurundaki günlük yükseliş hızlandı. USD/TL tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.42'ye yükseldi ve gün içi en yüksek seviyesi oldu. Veriler, TL'nin dolar karşısında ilk turdan bu yana yüzde 3,2 değer kaybettiğini, ancak depremden bu yana yüzde 6,9 ve yılbaşından bu yana da yüzde 7,4 değer kaybettiğini gösteriyor.
TL'nin son beş yıldaki kaybı yüzde 80 civarında. Euro TL ise sınırlı bir toparlanma ile zirvesinin hemen altında seyrediyor ve 21,86 ile gün içi yüksek seviyesini görüyor.