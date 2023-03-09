Seçim startı veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Adayımız belli"







ÖZDAĞ: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ BELİRLENDİ





'İttifak Duyurusu Cumartesi'







Türkiye bir seçim ortamına girdi. Erdoğan yeniden 14 Mayıs seçimlerini işaret edince adaylar karar vermeye başladı. 6'lı masa, tartışma ve müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP tarafından destekleniyor fakat Memleket Partisin'den nasıl bir destek alacağı merak ediliyor.Kurdukları ittifaktan Memleket Partisi’nin ayırlması sonrası Zafer Partisi de kurulan ittifakta seçime gireceğini bildirdi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bir TV programına katıldı ve burada gündemi değerlendirdi. Özdağ, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ile birlikte büyük ihtimalle Ülkem Partisi’nin de kendilerine katılacağını ve 4 parti ile beraber seçime gideceklerini söyledi. Bu karara ilişkin açıklamayı ise Cumartesi günü Zafer Partisi genel merkezi önünde saat 14.00'te yapacaklarını ifade etti. Ümit Özdağ, ayrıca adaylarının da belirlendiğini ifade etti.Ümit Özdağ, seçim sürecini nasıl başlatacaklarına ilişkin yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Zafer Partisi'nin genel merkez binasında müttefik parti ile protokolü imzalanacak. n. Protokolü 1924 Anayasası'na göre yaptık. Buna mültecilerin ve mültecilerin anavatanlarına dönüşleri, Türkiye'nin sürdürülebilir planlama ve kalkınmaya geçişi, ulusal planlama kuruluşlarının kurulması, soygunun durdurulması ve çalınan malların Türk halkı için geri verilmesi dahildir. Bu protokolü imzalayarak taraflara ve halkımıza bir konuşma ile imzaladıktan sonra duyuracağım. Bir hafta içinde yapılacak araştırma ve görüşme sonrasında adayı tanıtacağız. Türk milleti Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın arasında sıkışıp kalmayacaktır. Ulusal ittifaklar gibi HDP'lerle ilgili değil. Cumhur İttifakı gibi HÜDA-PAR'dan yardım istenmeyecektir."