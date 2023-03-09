Seçim startı veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Adayımız belli"

Türkiye bir seçim ortamına girdi. Erdoğan yeniden 14 Mayıs seçimlerini işaret edince adaylar karar vermeye başladı. 6'lı masa, tartışma ve müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP tarafından destekleniyor fakat Memleket Partisin'den nasıl bir destek alacağı merak ediliyor.
ÖZDAĞ: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ BELİRLENDİ
'İttifak Duyurusu Cumartesi'
Ümit Özdağ, seçim sürecini nasıl başlatacaklarına ilişkin yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Zafer Partisi'nin genel merkez binasında müttefik parti ile protokolü imzalanacak. n. Protokolü 1924 Anayasası'na göre yaptık. Buna mültecilerin ve mültecilerin anavatanlarına dönüşleri, Türkiye'nin sürdürülebilir planlama ve kalkınmaya geçişi, ulusal planlama kuruluşlarının kurulması, soygunun durdurulması ve çalınan malların Türk halkı için geri verilmesi dahildir. Bu protokolü imzalayarak taraflara ve halkımıza bir konuşma ile imzaladıktan sonra duyuracağım. Bir hafta içinde yapılacak araştırma ve görüşme sonrasında adayı tanıtacağız. Türk milleti Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın arasında sıkışıp kalmayacaktır. Ulusal ittifaklar gibi HDP'lerle ilgili değil. Cumhur İttifakı gibi HÜDA-PAR'dan yardım istenmeyecektir."