GÜNDEM
07 Ocak 2023 - 15:56

Seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'seçime 5 ay var' dedi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Daha önce seçimin biraz erken bir tarihe alınabileceği bilgisini paylaşan Erdoğan, seçime 5 ay kaldığını söyledi.

GÜNDEM
07 Ocak 2023 - 15:56
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Seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'seçime 5 ay var' dedi..


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kepez'deki Turgut Özal spor salonu önünde düzenlenen toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Daha önce seçimin biraz daha erken olabileceğini ileten Erdoğan, "5 ayımız var, sandıkları havaya uçurmaya hazır mıyız?" şeklinde ifadeler kullandı. Erdoğan'ın bu açıklamasıyla birlikte seçim tarihinin Mayıs ayı öncesinde yapılmayacağı netleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 5 ay var



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Bir dileğimizi yerine getirmek için Antalya'ya geldik. Sel felaketinden etkilenen Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yarayı iyileştirmek için hızla adımlar attık. Bakan arkadaşlarım hem Soylu hem de Kirişci hemen bölgeye geldi. Orada hemen AFAD yani Kızılay ile Devletin varlığını gösterdiler. Afette kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Biz neden devletiz? Kumluca'da 1000'den fazla, Finike'de 7, Demre'de 226 haneye erzak ulaştırdık.

“YAKLAŞIK 40 MİLYON TL PARA ÖDEDİK”

Ayrıca 1.615 adet hasarlı araç sahiplerine maddi yardımda bulunuyoruz. 11.755 dekar selden zarar gören tarım arazisi karşılığında 2.769 çiftçimize yaklaşık 40 milyon lira nakdi yardımda bulunduk.

"SEÇİME 5 AYIMIZ VAR"

Bugün önümde gördüğüm muhteşem katılım, Antalya'nın nereye gittiğini gösteriyor. Çok değil, 5 ay durma, devam edelim, sandıkları gümbü gümbür patlatmaya hazır mıyız."

"7 PLAJ KİRALAYACAĞIZ"

Serik bölgesine hizmet verecek atıksu arıtma tesisi ve Kemer, Çamyuva bölgesine hizmet edecek istasyon sorununu çözüyoruz. Sahillerin bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin hizmetine sunulması projesini de hızla sürdürüyoruz. Bu yıl 7 plajı hizmete açtık, bir kısmı da Antalya'da. Çalışma ve hizmet politikamızla 20 yılı geride bırakırken, yeni yatırım ve projelerle ülkemizi Türk yüzyılına hazırlıyoruz.

İnşallah 2023 yılında da Cumhuriyetimizin 100. yıl heyecanını çalışmalarımız ve hizmetlerimizle devam ettireceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize sahip çıkalım. Lütfen istihdam ve hizmet politikalarından seçim yapmaya devam edin.

“ATALYA HAVALİMANININ KAPASİTESİNİ 80 MİLYONA ÇIKARDIK”

Antalya, 2023'te güvenli, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye'nin önünü yeniden açmaya hazır mıyız? Türk asrını birlikte inşa edelim. Düşmanımız Türkiye'nin ve piyonlarının hevasını hasadına bırakmaya hazır mıyız? AK Parti'de gençlik yok diyorlar değil mi? Evet gençlerimiz bu Kepez mahallesini doldurdu. Bugün sizlerle tanıştığımızda işletmeyi resmi olarak açmaya karar verdik ve hizmet tamamlandı.

Anaokulundan liseye kadar 41 farklı okulu eğitim-öğretime açıyoruz, Akdeniz Üniversitemizin yenilenen hastane binaları ve mahallelerde spor sahaları yapılıyor.çeşitli spor ve gençler. Antalya-Alanya güzergahını yatırım planına dahil ettik. 31 milyona yakın yolcu tarafından kullanılan Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 80 milyona çıkarıyoruz.

“İLKEL VE SAPKIN BİR ZİHNİYET BULDUK”

Geride kalan 20 yılda, ülkemizin demokrasi ve kalkınmada uzun süredir devam eden açığını kapattık. Bölgede ve dünyada söz sahibi, iddialı ve nüfuz sahibi yeni bir Türkiye var. Salgınlardan savaşa, krizlerin kol gezdiği tüm dünyada yaşanan sıkıntılı dönemlerde bile ülkemizi hedef aralığımız içinde tutmayı başardık. İçerideki tek partinin bıraktığı aşağılığa rağmen bu mücadeleleri verdik ve kazandık. İlkel ve sapkın bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hangi projeyi ortaya atarsak koyalım, ne derlerse desinler başaramayacağız. Ülkemiz için hedeflediklerimizi yapmayacağız diyorlar. Nedenini sorduğumuzda küstahça “Bizim işimiz. Biz yapamadık diye her defasında karşımızda durdular, biz yapsaydık yapardık diye azim, kararlılık ve gayretle yolumuza devam ettik.

6'LI MASA ELEŞTİRİSİ: VAATLERİ SADECE KOALİSYON

Kendi vesayetlerini kurmaya çalışıyorlar. Altıncı tablodaki vasinin adı; Siyasi vesayet. Türkiye, kendisine tek vizyonu "yapma, yapma" olan bir muhalefete rağmen üstesinden geldi.

Kemal Bey, yabancı yatırımcılara "Türkiye'ye gitmeyin" demenin ne demek olduğunu, onlarda utanılacak bir şey olmadığını söyledi.

Bunlar barışımızı amaçlayan terör örgütü yandaşlarının onurunu kırmıştır. Kemal Bey onlarla el eleydi. Gabar, Tendürek'e rapor vermelerini istedik. Tek vaatleri ittifak ama yapamazsınız.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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