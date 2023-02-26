Seçim tarihi belli oldu: Ünlü gazeteci yüzde 99 diyerek o tarihi işaret etti!

Hande Fırat, CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında seçim tarihine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Konuşmasında, Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında seçimin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu ve Fırat, aldığı duyumları paylaşarak seçim takvimine açıklık getirdi. Fırat'a göre, yüzde 99 oranında seçim 14 Mayıs'ta yapılacak. Fırat, gün içinde gerçekleşen iki önemli toplantıya da değindi. Bunlardan biri parti dışında bir merkezde yapılan teknik bir toplantı, diğeri ise parti içinde yapılan kurmaylar toplantısıydı. Fırat, bu toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında Mayıs ayında seçim yapılacağı sonucuna varıldığını açıkladı.
Ayrıca Fırat, konuşmasında CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın adayı olarak sızdırıldığını da iddia etti. Bir CHP'li üst düzey yetkili tarafından kendisine iletilen bilgiye göre, Meral Akşener'in bu duruma itiraz etmesi halinde ise CHP'nin kimseyi ikna etmek gibi bir derdi olmadığı ve itiraz edenin masayı dağıtan taraf olacağı ifade edilmişti.