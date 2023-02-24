Seçim tarihi netleşti! İbrahim Kalın'dan dikkat çeken seçim açıklaması: Planlar değişti!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında 14 Mayıs tarihinde yapılması planlanan seçimin ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili oldu. Peki seçim ertelenecek mi? İbrahim Kalın konu ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEÇİM ERTELENECEK Mİ6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında gelen seçimin erteleneceği ile ilgili iddialara muhalefet tarafından büyük tepki gelmişti. AKP'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre ise seçimin Kasım ayında yapılmasının en mantıklısı olduğu savunuluyordu. AKP kurucularından siyasetçi Bülent Arınç bürokrasinin vatandaşların yarasına merhem olmasına odaklandıklarını ve seçimin ertelenmesi gerektiğini savunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise savaş olmadığı sürece seçim ertelenemez açıklamalarında bulundu.
AKP'li yetkililer yaptıkları açıklamalar sonrasında seçimin Kasım ayına ertelenmesinin artık mümkün olmadığını ve erteleme kararının rafa kalktığını belirttiler. Ancak seçimlerin 18 Haziran günü yapılması fikri de ağırlıklı olarak düşünülüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Kalın'ın açıklamalarına göre aksi bir durum olmadığı sürece seçim vaktinde yapılacak ve şimdiki duruma göre 14 Mayıs tarihinde seçim gerçekleşecek. 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında yaşanacak olan ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın popülerliğini korumaya çalıştığı da Bloomberg haber Ajansı tarafından paylaşılan bilgiler arasında. Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta seçim ile ilgili görüşmelerini tamamlamış ve tahminlere göre 14 Mayıs tarihinin yanında 18 Haziran tarihinin de seçenekler arasında olduğu öğrenilmişti.