Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilik göndermesi!

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair önemli açıklamalar yaparken kamuoyunun en çok konuştuğu erken seçim konusuna da değindi. İYİ Parti lideri, "Haziran ayına kadar kuru koruyamayacağımızdan korkuyorlar" diyerek hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Akşener, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Önümüzdeki 5 ay içinde seçilmeniz için bir tarih yok" dedi.
Meral Akşener'in konuşmasından satırbaşları: * Geceleri bizi ayakta tutan dertlerin son bulacağı güne bir hafta kaldı. Endişeyle değil umutla uyandığımız sabahlara bir hafta kaldı. Sayın Erdoğan ve beceriksiz yönetiminin sandık başına veda edeceği o şanslı güne bir hafta daha yaklaştık. * Seçim günü yaklaştıkça iktidar seçimi geciktirmekte zorlanmaya başlıyor, seçimi kazanabilecekleri tarihi belirlemeye çalışıyor. İşlerinden ayrıldılar ve seçim tarihiyle ilgilenmeye başladılar. * Hatta güzel bir haziranda çamur atmaya başladılar. Neyin var hocam haziran sıcak ne sınav? 2018'in başlarında oy kullanmaya karar verdiğinizde haziran güzeldi ama şimdi sıcak mı? * 2018'de üniversite sınav tarihini seçerken öğrencilere güvendiniz ama bu yıl bunu düşündünüz mü? Haziran ayında çamur atmak isteklerinin elbette farklı sebepleri var. Halının altına süpürdükleri lekelerin haziran ayında çıkacağından korkuyorlar. * Döviz kurunu Haziran'a kadar koruyamayacağımızdan korkuyorlar. Nebati bakanın "Enflasyonu düşürdük" yalanının Haziran'da patlayacağından korkuyorlar.