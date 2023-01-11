GÜNDEM
11 Ocak 2023 - 12:46

Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilik göndermesi!

İYİ Parti lideri Akşener, gündemdeki "erken seçim" tartışmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu... "Yorulmayın, buradan kamuoyuna duyuruyorum" diyen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Önümüzdeki 5 ay içinde seçilmeniz için bir tarih yok." ifadeleriyle gönderme yaptı.

GÜNDEM
11 Ocak 2023 - 12:46
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilik göndermesi!


TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair önemli açıklamalar yaparken kamuoyunun en çok konuştuğu erken seçim konusuna da değindi. İYİ Parti lideri, "Haziran ayına kadar kuru koruyamayacağımızdan korkuyorlar" diyerek hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Akşener, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Önümüzdeki 5 ay içinde seçilmeniz için bir tarih yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener



Meral Akşener'in konuşmasından satırbaşları:

* Geceleri bizi ayakta tutan dertlerin son bulacağı güne bir hafta kaldı. Endişeyle değil umutla uyandığımız sabahlara bir hafta kaldı. Sayın Erdoğan ve beceriksiz yönetiminin sandık başına veda edeceği o şanslı güne bir hafta daha yaklaştık.

* Seçim günü yaklaştıkça iktidar seçimi geciktirmekte zorlanmaya başlıyor, seçimi kazanabilecekleri tarihi belirlemeye çalışıyor. İşlerinden ayrıldılar ve seçim tarihiyle ilgilenmeye başladılar.

* Hatta güzel bir haziranda çamur atmaya başladılar. Neyin var hocam haziran sıcak ne sınav? 2018'in başlarında oy kullanmaya karar verdiğinizde haziran güzeldi ama şimdi sıcak mı?

* 2018'de üniversite sınav tarihini seçerken öğrencilere güvendiniz ama bu yıl bunu düşündünüz mü? Haziran ayında çamur atmak isteklerinin elbette farklı sebepleri var. Halının altına süpürdükleri lekelerin haziran ayında çıkacağından korkuyorlar.

* Döviz kurunu Haziran'a kadar koruyamayacağımızdan korkuyorlar. Nebati bakanın "Enflasyonu düşürdük" yalanının Haziran'da patlayacağından korkuyorlar.

“BEŞ AY İÇİNDE SEÇEBİLECEĞİNİZ GÜN YOK”

 * Verdikleri desteğin Haziran ayına kadar ortadan kalkacağından korkuyorlar. Çünkü enflasyon canavarının iddia ettiğinden daha hızlı büyüdüğünü de biliyorlar. Mızrak artık cebe sığmıyor.

* Sayın Erdoğan yorulmayın, önümüzdeki beş ay içinde seçilmesi için bir tarih yok. İstediğiniz kadar çalışın. Anketlerde, çekilmekten başka seçeneğiniz yok.

BAKAN NUREDDİN NEBATİ’YE TEPKİ

* Bakan Nebati şimdi TBS ile görüştü. ÖTV'yi karşılıyor. `ÖTV indirimi yapmak isteyenler için araba bulabilecekmisin diye soruyorum bana hayır diyor. Bulamadığınız arabanın TBS'sini neden düşürmemiz gerekiyor dedim. Bu olayların her biri Türkiye'de meydana geldi.

* Çok tatlı şakacı TBS'yi devireceklerini söyledi ama arabamız olmadığı için yapmadılar. Buna değer başka bir zekice açıklama. Patronları Kriz Bey için adeta Edi ve Büdü gibidirler. * "Türkiye'nin 20 yılı, ücretlilerin enflasyona en dayanıklı olduğu ve asla ezilmediği yıllar olarak tarihe geçti" dedi. Ne diyelim Tanrım, bana akıl, fikir ve akıl ver. Bay Kriz ve arkadaşları sanal güçlerinin harika dünyasında yaşarken, biz de yorulmadan gerçekleri konuşacağız.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ