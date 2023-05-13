YAŞAM
13 Mayıs 2023 - 16:21

Seçim yasakları başladı! 14 Mayıs seçim günü marketler açık mı? Yanıtı ortaya çıktı

Türkiye'de yapılacak olan seçimler öncesi vatandaşlar, seçim günü marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Seçim günü marketlerin çalışıp çalışmayacağı detayları haberimizde....

YAŞAM
13 Mayıs 2023 - 16:21
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Seçim yasakları başladı! 14 Mayıs seçim günü marketler açık mı? Yanıtı ortaya çıktı


14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler öncesi vatandaşlar, seçim günü marketlerin açık olup olmayacağı konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Bu nedenle birçok kişi, BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi popüler marketlerin seçim günü açık olup olmadığını öğrenmek istiyor.

SEÇİM GÜNÜ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

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Bu konuda rahat olabilirsiniz, zira marketlerin seçim günü açık olacağı kesinleşti. BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi marketler seçim günü açık kalacak ve müşterilerine hizmet verecekler.



Öte yandan AVM'ler de seçim günü açık olacak ve normal çalışma saatlerine devam edecekler. Bu nedenle vatandaşlar, seçim günü market ve AVM'lere ihtiyaç duydukları zaman rahatlıkla gidebilecekler.

Ancak, seçim günü alışveriş yapacak olan vatandaşların oy kullanacakları sandıklara yakın marketleri tercih etmeleri ve oy kullanma saatlerine uygun şekilde alışveriş yapmaları da önem arz ediyor. Bu sayede seçim günü hem alışveriş yapabilir hem de oy kullanma işlemlerini aksatmadan gerçekleştirebilirsiniz.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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