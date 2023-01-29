Seçim yatırımları hız kazandı! Emeklilere kallavi zam geliyor: O tarihe dikkat ne yüzde 20 ne 30!

Seçimlere giderken emekliler için destek bitmiyor!
SEÇİM ÖNCESİ EMEKLİLERE ZAM!Türkiye'de 2023 seçimleri yaklaşırken emekliler için duyurular yapılıyor. İddia edildiğine göre, seçim öncesi emeklilere ek ödeme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre genel seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak. Ocak ayının ilk haftasında, memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı duyuruldu. Bu haber ile birlikte, seçim sürecine resmen girmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca asgari ücretin ek zam yapılabileceğini söylemişti. Mehmet Çetingüleç, "İkramiye ve maaşlara seçim zammı!" başlıklı yazısında, emeklilerin halen 1100 lira olan ikramiyelerinin 2 bin 500-3 bin lira arasında bir rakama yükseltilecek ve asgari ücrete yüzde 10, emeklilere yüzde 10-20 arasında ek zam yapılacağını belirtiyor. Bu iddia seçim öncesi son koz olarak değerlendiriliyor.