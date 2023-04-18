Seçimde hangi okulda oy kullanacağım? Bir tıkla hemen okul ve sandık numaranızı öğrenin!







SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?











Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, "Nerede oy kullanacağım?" sorusu sıkça gündeme geldi. Ancak bugün beklenen duyuru yapılarak, e-Devlet üzerinden sandık ve seçmen bilgisi sorgulama işlemi başlatıldı. Binlerce kişi şimdi "Nerede oy kullanacağım?" ve "Hangi sandıkta oy kullanacağım?" gibi sorularını bu platform aracılığıyla yanıtlayabilirler. Bu yeni uygulama, seçmenlerin oy kullanacakları sandık bilgisini ve seçim günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacakları yerleri öğrenmelerini sağlamak için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Seçmenler, e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak, oy kullanacakları sandık bilgisine kolayca ulaşabileceklerdir. Bu şekilde, seçmenlerin seçim gününde zaman kaybetmeden doğru sandığa giderek oy kullanmaları hedeflenmektedir.Seçmen kaydı sorgulama işlemleri, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilir. Seçmen bilgi kağıdı, seçim dönemlerinde sandık atama işlemiyle birlikte hazırlanır. Bu belge, her bir seçmenin hangi seçim çevresi ve bölgesinde, hangi numaralı sandıkta oy vereceği gibi bilgileri içerir. Seçmen bilgi kağıdı, ilgili tarihler arasında ilçe seçim kurulları tarafından dağıtılır. Ancak, seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilirler. Bu sayede seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alarak, hangi seçim bölgesinde ve numaralı sandıkta oy kullanacaklarına dair bilgi edinebilirler.