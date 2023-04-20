Seçimde kullanılacak 1 metre boyundaki oy pusulaların basımına başlandı!













14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci milletvekili seçimlerinde yarışacak koalisyon ve partilerin incelemesini bitiren Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), sandıktaki sıralamasını tamamladı. Bu kapsamda 8 Nisan'da kura çekilerek belirlenen koalisyon ve partilerin pozisyonlarını oy pusulasında değiştirdi. Sonuç olarak BBP, AK Parti, Yeniden Refah ve MHP'den oluşturulan "Cumhur İttifakı" son kura sonucuna göre 6. sırada yer aldı. Pusulanın 15. sırasında CHP partisi ile İYİ Parti'nin de yer aldığı "Millet İttifakı" bulunuyor.Adalet Partisi ile Zafer Partisi'nden oluşturulan "Ata İttifakı" oy pusulasının üzerinde 16'ncı sırayı paylaştı. 4. cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ni partisi Memleket Partisi ise pusulanın 7. sırasında yer alıyor. AKP partisinin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabı üzerinden tamamlanan oy pusulalarıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, “YSK, 14 Mayıs 2023'te yapılacak 28'inci milletvekili seçimlerinde kullanılacak oy pusulasına onay verdi. Yurt dışında seçimlerde kullanılmak üzere oy pusulalarının basımına başlandı ve sandık boyutu bir metre.." dedi.