Seçimde oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? YSK'dan seçmenlere 'geçersiz oy' uyarısı!







"SEÇİMLERDE GÜVENİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK"











Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yayınladığı kamu spotu videosunda 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oyları geçersiz kılan halleri aktardı. "Oylamayı geçersiz kılma koşulları" başlıklı bir videoda "evet", "tercih" damgası basılmaması, birden fazla koalisyon, siyasi parti veya aday için oy pusulası basılması, oy pusulalarının bütünlüğünü bozacak şekilde yırtılması ya da koparılması, oy pusulası üzerine mühür haricinde herhangi bir özel işaretin, imza kaşesinin ya da parmak izinin basılması, oy pusulası belirgin bir şekilde karalanması, çizilerek işaretlenmesi, konulan zarftan işaretli anlamını taşıdığı anlaşılan farklı bir madde çıkarılması durumunda oyla geçersiz olarak sayılcağı aktarıldı.'Seçimde Güvenilirlik ve Şeffaflık' başlıklı videoda; Yedi kişiden oluşan sandık kurulu üyelerinden 5'inin o ilçede en çok oya sahip siyasi partilerce belirlendiği ve sandık kurulunca tescil edildiği bildirildi. Raporun bir örneğinin de siyasi parti yetkililerine verildiği söylendi. Raporun halkın görmesi için oraya asıldığı belirtilirken Seçim Bilgi Sistemine (SEÇSİS) oy girişi ve birleştirme işleminin İlçe Seçim Komisyonunda bulunan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda gerçekleştiğini belirtmek gerektiği kaydedildi. Bu SEÇSİS'e girilen verilerin YSK'ya ulaştığı ve seçime katılmış olan siyasi partilerle de paylaşıldığı aktarıldı. "Seçim Sonuçlarının Açıklanması" başlıklı videoda; Sandık kurulu tarafından hazırlanan sandık sonuçlarına ilişkin imzalı ve kaşeli tutanağın bir nüshasının sandık kurulumuna asıldığı ve bir nüshasının üyelere verildiği belirtilen videodan siyasi parti üyeleri ve sandıkta çalışan gözlemcilere de sonuçlar verildiği ifade edildi. Videoda, sandık tutanaklarının yapılmasının ardından ilçe ve il birleştirmeleri tutanakları siyasi parti temsilcileri huzurunda hazırlanarak eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşıldığına dikkat çekildi. Seçim sonuçları kesinleştikten sonra tüm sandık sonuçlarının ve ıslak imzalı tutanakların YSK internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulduğu belirtildi.