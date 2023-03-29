Seçimde sandık görevlisi olmak isteyenler dikkat! Sandık görevlisi başvuru şartları, ücreti açıklandı!







Sandık Görevlisi Olma Koşulları







Sandık Görevlisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sandık Kurulu Görevlileri için Ücret

Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, vatandaşlar sandık görevlisi olmanın koşul ve detaylarını merak ediyor. Sandık görevlisi olmak, Türkiye'de özgür ve adil seçimlerin yapılabilmesi için önemli bir sorumluluk. İlgilenen vatandaşların, özel şartlar ve başvuru süreci için ilçe seçim kurullarından gelen duyurular takip edilmeli.Sandık görevlisi olabilmek için belirli koşullar yerine getirilmeli. Mülki idare amirleri, emniyet amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde sayılan askeri personel (sivil memurlar dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi üye ve adayları sandık kurullarına seçilemez. Sandık görevlisi olabilmek için aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak yer alır. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak da şartlar arasında.İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre sandık görevlisi başvurusu yapılabilir. İki tür sandık görevlisi mevcut. Birincisi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından devlet memurları arasından belirlenen sandık görevlileri. İkinci kategorideki sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlileri. Seçimlere katılacak siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formunu doldurur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılamaz; başvurunun YSK'ya yapılması gerekir. Bir siyasi partiye üye olanlar sandık görevlisi olamazlar, ancak müşahit olarak görev yapabilir.Sandık görevlilerinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için alacakları ücret henüz belirlenmedi. 2019 seçimlerinde sandık kurulu başkan ve üyeleri için 261,00 TL, siyasi parti temsilcileri için ise 130,00 TL ücret almıştı.