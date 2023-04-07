Finans
07 Nisan 2023 - 10:50

Seçimden önce başvuran kazanacak! Her haneye 10.000 TL destek geliyor: Cumhurbaşkanı duyurdu

Nakit paraya ihtiyacı olanları feraha çıkaracak haber hükümetten geldi. 14 Mayıs'tan önce başvuru yapanlar 10 bin TL nakit paranın sahibi olacak. Nasıl mı? Detaylar haberimizde.

Finans
07 Nisan 2023 - 10:50
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Seçimden önce başvuran kazanacak! Her haneye 10.000 TL destek geliyor: Cumhurbaşkanı duyurdu
TAKİP ETTAKİP ET


Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli kredi seçenekleri sunarken Erdoğan, bayram öncesi duyuruyu yaptı. 10 bin TL'ye kadar yapılacak ödemeler için ödeme kolaylığı sağlanırken 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvuruları başladı. Şubeye gitmeye gerek kalmadan oturduğunuz yerden 10 bin TL'nin sahibi olabilirsiniz.

KAMU BANKASI KREDİ BAŞVURULARI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından duyurulan ihtiyaç kredisi için öncelikle belirlenen şartlara uygunluk kontrolü sağlanıyor. Kredi kapsamı içerisinde başvuruda bulunmak isteyenler cep telefonlarından SMS göndererek işlemlerini az zamanda tamamlayabilir. Başvuru sonrası kredi değerlendirilmesi banka tarafından iletilir.



kamu bankasi kredi

Gelir belgesi olarak başvuruların yapılacağı krediler için 10 bin TL limit verildi. 36 ay vadeli olarak sunulan kredierin faiz oranları çok fazla düşük olurken ödeme kolaylığı sağlanır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ