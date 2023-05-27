Seçimden önce doların ateşi düşmedi! Tarihi zirvede seyreden dolar 20 lirayı geçti..







TEKRAR 20 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

17 MART GÜNÜNDEN BU GÜNE EN YÜKSEK SEVİYEDE DENGELEDİ











"Küresel piyasalardaki gelişmeler istikrarsız olmaya devam ediyor"

TEMMUZ'DA 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Dolar dün 20TL'yi geçerek rekor seviyeye ulaştıktan sonra yükselişini sürdürdü. Dün gece geç saatlerde açık piyasa doları 20.47 TL'yi geçti ve bu güne kadar ki en yüksek seviyesine ulaştı.Cumhuriyet tarihinde rekor seviyeye ulaşan dolar, bu zirvenin ardından sabah saatlerinde 19 lira 96 kuruş seviyelerine kadar geriledi. Ancak saat 14.00'ü gösterdiği anda USD/TL'yi tekrar 20 liranın üzerinde çıkmaya başladı. Aynı birkaç dakikada EUR/TL 21.4536'dan ve sterlin/TL de 24,88'den işlem görüyor.Dolar endeksi, dört günlük yükseliş trendinin ardından 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 104,1'de istikrar kazandı, ancak euro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselerek 1,0740'ta alıcı buldu.ABD borç krizi ve aynı zamanda FED'in para politikasına ilişkin belirsizlik tavırları, küresel piyasalarda karışık performanslara yol açtı. Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin dün borç tavanı hakkında birkaç verimli görüşme yaptığı söylendi. ABD Hazine Bakanlığı'nın nakit rezervleri 76,5 milyar dolar seviyesinden 49,5 milyar dolara kadar düştü. Öte yandan ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyrek diliminde beklentilerin üzerinde yüzde 1,3 büyürken kişisel tüketim endeksi bu yılın ilk çeyreğinde sadece yüzde 4,2 büyüdü.Analistler, yüzde 40'tan fazlasının, beklenenden daha iyi makroekonomik verilerin ardından bankanın gelecek ayki para piyasası toplantısında faiz oranlarını artırmasını beklediğini ve yüzde 40'tan fazlasının faiz artırımı beklediğini ekledi. Temmuz toplantısından önce 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali yüzde 84. Analistler, dolar endeksi 102 olan ABD borç tavanı kriziyle ilgili haberlerin ardından bugün kişisel gelir ve harcama, dayanıklı mallarla ilgili siparişler ve Michigan Üniversitesi Mayıs Tüketici Güven Endeksi ile ilgili verilerin açıklanmasını bekliyor.