Seçimden sonra 'Genel Af' çıkarılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net yanıt!







'GENEL AF ÇIKACAK MI?'







"SEÇİM İÇİN YAPILMIŞTIR"

"SELO'YU ÇIKARMAK İÇİN VAATLERDE BULUNUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime bir ay kala CNN TÜRK ile Kanal D'nin ortak programı vasıtasıyla gündeme ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, seçimlerle ilgili sorulan sorulara çok net yanıtlar verirken "genel af düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen bir soruyu da cevapladı. Erdoğan, adaylığının af temelli olmadığını söyleyerek bu vaat ile ilgili Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı."Teröristlerin başını bırakacak, Selo'yu da dışarı çıkaracaklar. Bu ülke bir hukuk devletidir. FETÖ iç uzantılarına bırakılacak. Bunu nasıl söylersin? O sırada hapishane kapılarını açtım, tüm gücü ellerine aldım...Bunlar oy toplamak için yapılan şeyler. Eğer gelirsek, onları serbest bırakacağız, bu yüzden bize oy verin diyorlar. Karşımızdaki kişi Meclis'in kürsüsüne çıkarak defalarca söyledi. Bu, hukuk devletinin tüm ahlaki yapısına aykırıdır. Adaylığımı bir affa dayandırmıyorum. Kemal Bey, ben buradan ne alabilirim peşinde.Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölmesine Selo sebep olmadı mı? Selo'nun kendisi Kürt değil, Zaza'dır. Kürt kardeşlerimizin ölümlerinden çıkar sağlamaya çalışıyor. Ne yazık ki şu anda izliyorsunuz, Kemal Bey ve Meral Hanım onları dışarı çıkarmaya söz veriyorlar. O isimleri listelerine aldılar, koydular. "Bize ihanet edenler onlara da ihanet eder" Daha önce söyledikleri sözler, bırakın bakanı, milletvekili bile olamayacağını düşündükleri kişileri listelerinin en uygun yerlerine yerleştirdi. Bize ihanet edenler gün gelir onlara da eder. Kendilerinden beklenen bu olmadığı için gitmek isteyenler için zor diyenlere dur demiyoruz. Kapıyı açıyoruz. Bunlar, dışarıdan emirle gelen kuklalardır."