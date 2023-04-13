Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime bir ay kala CNN TÜRK ile Kanal D'nin ortak programı vasıtasıyla gündeme ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, seçimlerle ilgili sorulan sorulara çok net yanıtlar verirken "genel af düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen bir soruyu da cevapladı. Erdoğan, adaylığının af temelli olmadığını söyleyerek bu vaat ile ilgili Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.
GÜNDEM
13 Nisan 2023 - 12:40
Seçimden sonra 'Genel Af' çıkarılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net yanıt!
Erdoğan, katıldığı bir canlı yayın programında seçimden sonra genel affın çıkarılıp çıkarılmayacağı üzerine gelen soruyu yanıtladı. Erdoğan, affa dayanarak aday olmadığını belirterek, bunların oy için ortaya atıldığını söyledi ve açıklamasında "Kemal Bey benim buradan ne alabilirim derdinde. Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmek istiyorlar. 51 çocuğumuzun ölümüne neden olan Selo'yu dışarı çıkarabilmek adına vaatler veriyorlar." şeklinde ifadeler kullandı.
GÜNDEM
13 Nisan 2023 - 12:40