Seçime 46 gün kala rekabet kızıştı! Anketler şaşırtan sonuç: İşte partiler ve ittifakların son oy oranı

Türkiye'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte anket şirketleri çalışmalarına hız verdi, parti ve ittifakların son oy oranları açıklandı.
11 Seçim Anketinin Ortalaması
Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Turkey Report, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF'nin de aralarında bulunduğu 11 firma tarafından açıklanan sonuçlara göre partilerin ortalama oy oranları ortaya çıktı. Anket sonuçları Mart boyunca cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranları üzerinden yapıldı.
AK Parti Birinci SıradaAnket ortalamalarına göre AK Parti % 32,8 ile ilk sırada yer alırken, onu %27,6'lık ortalama oy oranıyla CHP takip ediyor. HDP, % 10,7 ile üçüncü sırada yer alırken, onu %10,5 oy oranı ile İYİ Parti ve % 6,5 oy oranı ile MHP takip ediyor. Yöneylem anketi hariç diğer firmaların verileri kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçları içeriyor.
Oy Oranı % 56 CivarındaAnket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı % 40,6 iken Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlerin oy oranı % 42,2 oldu. HDP ve Memleket Partisi gibi diğer partiler de bir bütün olarak denkleme dahil edildiğinde muhalefet bloğunun oy oranının % 56 civarında olduğu görüldü.
Son Seçim Anketinde Partilerin Oy OranlarıAK Parti: %32.8
CHP: %27,6 HDP: %10,7 İYİ Parti %10.5 MHP: %6,5 Memleket Partisi: %2,9 DEVA: %1,6 Geleceğin Partisi %1.6 Yeniden Refah: %1,3 TİP 1.2 Zafer Partisi %1.1 Saadet Partisi %0.9