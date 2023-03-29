SİYASET
29 Mart 2023 - 09:15

Seçime 46 gün kala rekabet kızıştı! Anketler şaşırtan sonuç: İşte partiler ve ittifakların son oy oranı

Türkiye'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte anket şirketleri çalışmalarına hız verdi, parti ve ittifakların son oy oranları açıklandı.

SİYASET
29 Mart 2023 - 09:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Seçime 46 gün kala rekabet kızıştı! Anketler şaşırtan sonuç: İşte partiler ve ittifakların son oy oranı
TAKİP ETTAKİP ET


Türkiye'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte anket şirketleri çalışmalarına hız verdi, parti ve ittifakların son oy oranları açıklandı. 

Türkiye'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte anket şirketleri çalışmalarına hız verdi, parti ve ittifakların son oy oranları açıklandı.

11 Seçim Anketinin Ortalaması



Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Turkey Report, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF'nin de aralarında bulunduğu 11 firma tarafından açıklanan sonuçlara göre partilerin ortalama oy oranları ortaya çıktı. Anket sonuçları Mart boyunca cumhurbaşkanı adayları ve partilerin oy oranları üzerinden yapıldı.

AK Parti Birinci Sırada

Anket ortalamalarına göre AK Parti % 32,8 ile ilk sırada yer alırken, onu %27,6'lık ortalama oy oranıyla CHP takip ediyor. HDP, % 10,7 ile üçüncü sırada yer alırken, onu %10,5 oy oranı ile İYİ Parti ve % 6,5 oy oranı ile MHP takip ediyor. Yöneylem anketi hariç diğer firmaların verileri kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçları içeriyor.

Oy Oranı % 56 Civarında

Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı % 40,6 iken Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlerin oy oranı % 42,2 oldu. HDP ve Memleket Partisi gibi diğer partiler de bir bütün olarak denkleme dahil edildiğinde muhalefet bloğunun oy oranının % 56 civarında olduğu görüldü.

Türkiye'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte anket şirketleri çalışmalarına hız verdi, parti ve ittifakların son oy oranları açıklandı.

Son Seçim Anketinde Partilerin Oy Oranları

AK Parti: %32.8

CHP: %27,6

HDP: %10,7

İYİ Parti %10.5

MHP: %6,5

Memleket Partisi: %2,9

DEVA: %1,6

Geleceğin Partisi %1.6

Yeniden Refah: %1,3

TİP 1.2

Zafer Partisi %1.1

Saadet Partisi %0.9

Cumhurbaşkanı Adayları Kesinleşti

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine hızla yaklaşırken, cumhurbaşkanı adayları da kesinleşti. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada, "Milletvekili Genel Seçimi için Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sıraya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olmasına karar verilmiştir" dedi. Partiler milletvekili aday listelerini hazırlamaya devam ederken, anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ