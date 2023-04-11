Seçime günler kala o parti seçimlerden çekildi! Genel Başkan nedenini açıkladı: O ittifak ile yakındı!







GENEL BAŞKAN HÜSEYİN BAŞ'TAN AÇIKLAMA







2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'nin gelecek senelerdeki durumu için oldukça önem taşıyor. Seçimlerde aday olan bazı isimlerle alakalı gelişmeler de sürekli yenileniyor. Son açıklama BTP Genel Başkanı tarafından geldi. İşte açıklamalar.Türkiye'nin şu anki gündeminde 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri yer alıyor. Kimin kazanacağı tartışılırken aday olan isimler de sürekli değişiyor. Son gelen habere göre, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre, aday olmayacağını açıklayan Baş, millet ittifakına destek vereceğini belirtti. TV100 kanalında yayınlanan bir programda konuşan Hüseyin Baş, bu seçimlerin çok önemli olduğunu, mevcut iktidarın tekrar kazanmaması gerektiğini bu sebeple de millet ittifakını desteklemek amacıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı.Hüseyin Baş, BTP olarak seçim için verdikleri listeyi geri çekeceklerini açıkladı. Yaptıkları araştırma doğrultusunda zaten barajı geçemeyeceklerini bu yüzden de seçime katılmalarının anlamlı olmadığını belirtti. Partilerinin fedakarlık yaptığını, herkesin de böyle davranması gerektiğini belirtti. Baş; "İktidar bu seçimi alamaz ama bu muhalefet bu iktidara seçimi verebilir, lütfen bunu yapmayın." diyerek açıklamalarına son verdi.