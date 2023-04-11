SİYASET
11 Nisan 2023 - 15:30

Seçime günler kala o parti seçimlerden çekildi! Genel Başkan nedenini açıkladı: O ittifak ile yakındı!

Türkiye'nin merakla beklediği seçime günler kala siyaset gündemi sürekli değişiyor. Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı çekişmeleri devam ederken Hüseyin Baş'tan yeni açıklama geldi. Baş'ın açıklamaları ve detaylar haberimizde.

SİYASET
11 Nisan 2023 - 15:30
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Seçime günler kala o parti seçimlerden çekildi! Genel Başkan nedenini açıkladı: O ittifak ile yakındı!
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'nin gelecek senelerdeki durumu için oldukça önem taşıyor. Seçimlerde aday olan bazı isimlerle alakalı gelişmeler de sürekli yenileniyor. Son açıklama BTP Genel Başkanı tarafından geldi. İşte açıklamalar.

hüseyin baştan çekilme

GENEL BAŞKAN HÜSEYİN BAŞ'TAN AÇIKLAMA



Türkiye'nin şu anki gündeminde 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri yer alıyor. Kimin kazanacağı tartışılırken aday olan isimler de sürekli değişiyor. Son gelen habere göre, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre, aday olmayacağını açıklayan Baş, millet ittifakına destek vereceğini belirtti. TV100 kanalında yayınlanan bir programda konuşan Hüseyin Baş, bu seçimlerin çok önemli olduğunu, mevcut iktidarın tekrar kazanmaması gerektiğini bu sebeple de millet ittifakını desteklemek amacıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı.

seçimler

BU İKTİDAR SEÇİMİ ALAMAZ

Hüseyin Baş, BTP olarak seçim için verdikleri listeyi geri çekeceklerini açıkladı. Yaptıkları araştırma doğrultusunda zaten barajı geçemeyeceklerini bu yüzden de seçime katılmalarının anlamlı olmadığını belirtti. Partilerinin fedakarlık yaptığını, herkesin de böyle davranması gerektiğini belirtti. Baş; "İktidar bu seçimi alamaz ama bu muhalefet bu iktidara seçimi verebilir, lütfen bunu yapmayın." diyerek açıklamalarına son verdi. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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