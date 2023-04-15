Seçime günler kala son seçim anketi ortaya çıktı! O isim aradaki farkı açtı

Türkiye'nin gündemi son zamanlarda 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri oldu. Seçimlere sadece bir aydan az bir süre kaldığı için anket şirketlerinin yaptığı anketlerin sonuçları oldukça önemli hale geldi. Cumhur İttifakı öndeydi ama sonuçlar bu kez değişti. İşte detaylar... Son yayınlanan anketler arasında ALF Araştırma ve Metropoll şirketlerinin anketleri de bulunuyor. Metropoll'ün ittifakların gücü anketinde, Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na göre 9 puan önde yer alsa da, muhalefetin toplam oylarının daha fazla olduğu görüldü. Diğer taraftan, ALF'nin anketine göre vatandaşların yüzde 47,4'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi tercih ederken, yüzde 43,9'u ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istediğini belirtti. Ayrıca, Muharrem İnce yüzde 6,5, Sinan Oğan ise yüzde 2,2 oy oranına sahip oldu.
Seçimlere yaklaşık bir ay kala, partilerin ve ittifakların oy oranlarına ilişkin anket sonuçları yakından takip ediliyor. Bu sonuçlar, seçimlerin nasıl sonuçlanabileceği konusunda önemli ipuçları veriyor.