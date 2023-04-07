SİYASET
07 Nisan 2023 - 10:30

Seçime sayılı günler kala flaş seçim anketi! İki ittifak arasında fark açıldı: O parti rakiplerini solladı!

Son anket seçimden 39 gün önce yayınlandı. ASAL Araştırma Şirketi tarafınca yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasındaki fark 15 puan olarak göze çarparken, Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisinin oy oranına da dikkat çekildi. İşte 14 Mayıs seçimleri öncesi siyasi partilerin son oy yüzdeleri...

SİYASET
07 Nisan 2023 - 10:30
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Seçime sayılı günler kala flaş seçim anketi! İki ittifak arasında fark açıldı: O parti rakiplerini solladı!
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Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için günler sayarken, anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Son anket seçimden 39 gün önce yayınlandı. Asal Araştırma Şirketi tarafınca düzenlenen bir seçim anketinde katılımcılara "Bu Pazar genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 ilde 2.147 kişi ankete katılım gösterdi. Telefon anketinin sonuçlarıysa şaşırttı.



Ankette AK Parti birinciliği alırken, Muharrem İnce önderliğindeki Memleket Partisi altıncı sırada kendisine yer buldu.

seçim anketi

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ 15 PUAN FARKI

Anket sonuçları kapsamında AK Parti %38.8, CHP %23.1; HDP %10,3; Ankete İYİ Parti %8,8, MHP ise %7,4 ile katıldı.

seçim anketi

MEMLEKET PARTİSİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi'nin oy oranı %4,2'yi buldu.

seçim anketi

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