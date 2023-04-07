Seçime sayılı günler kala flaş seçim anketi! İki ittifak arasında fark açıldı: O parti rakiplerini solladı!













AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ 15 PUAN FARKI

MEMLEKET PARTİSİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için günler sayarken, anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Son anket seçimden 39 gün önce yayınlandı. Asal Araştırma Şirketi tarafınca düzenlenen bir seçim anketinde katılımcılara "Bu Pazar genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 ilde 2.147 kişi ankete katılım gösterdi. Telefon anketinin sonuçlarıysa şaşırttı.Ankette AK Parti birinciliği alırken, Muharrem İnce önderliğindeki Memleket Partisi altıncı sırada kendisine yer buldu.Anket sonuçları kapsamında AK Parti %38.8, CHP %23.1; HDP %10,3; Ankete İYİ Parti %8,8, MHP ise %7,4 ile katıldı.Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi'nin oy oranı %4,2'yi buldu.