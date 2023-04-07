Seçime sayılı günler kala flaş seçim anketi! İki ittifak arasında fark açıldı: O parti rakiplerini solladı!

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için günler sayarken, anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Son anket seçimden 39 gün önce yayınlandı. Asal Araştırma Şirketi tarafınca düzenlenen bir seçim anketinde katılımcılara "Bu Pazar genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 ilde 2.147 kişi ankete katılım gösterdi. Telefon anketinin sonuçlarıysa şaşırttı.
Ankette AK Parti birinciliği alırken, Muharrem İnce önderliğindeki Memleket Partisi altıncı sırada kendisine yer buldu.