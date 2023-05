Seçime sayılı günler kala Hindistan merkezli First Post'tan dikkat çeken Erdoğan analizi!

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ LİDERİ" VURGUSU

Dünya Ankara'nın gelişimini an be an takip ediyor. 2023 yılının en önemli olaylarından biri olarak kabul edilen seçimin takibi için birçok TV kanalı ve gazete an be an gelişmeleri okuyucuları ve izleyicileri ile paylaşıyor. Türkiye odaklı dünya haber kaynakları, sayfalarında AK Parti'nin İstanbul mitingine yer verdi. Erdoğan'ın sözleri İngiltere'den Amerika'ya, Yunanistan'dan Fransa'ya birçok ülkede manşetten yayınlandı."Seçilmiş başbakan ve ardından özel olarak hazırlanan bir anayasayla güçlü cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, nesillerdir Türkiye'nin en önemli lideri olmuştur." ifadelerinin yer aldığı Türkiye seçimleri analizi okurların karşısına çıkarıldı. Gazete, Erdoğan'ın gençken futbol oynadığını hatırlatarak "yetenekli bir hatip" olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın seçimi kaybetmemesi gerektiğinin vurgulandığı haberde şu ifadelere yer verildi: "Erdoğan sahnede canlanan usta bir savaşçı, meydan okumayı seven ve hiçbir ulusal seçimi kaybetmemenin gururunu yaşayan yetenekli bir hatip." First Post, Erdoğan'ın bölgesel ve aynı zamanda küresel meselelerdeki rolüne ilişkin olarak, "Türk liderler, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumundan yararlanacak, Karadeniz'in güney kıyıları ile birlikte Akdeniz'in kuzey kıyılarını koruyacak, üstünlük sağlayacak." diye yorumda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili olarak Erdoğan'ın arabuluculuk rolüne dikkat çeken yazıda, şunlar değerlendirildi: "Erdoğan, Vladimir Putin'e ve ayrıca Rusya'nın geniş alandaki enerji kaynaklarına ücretsiz erişimi olan birkaç dünya liderinden biri haline geldi." Gazete, Erdoğan'ın tahıl krizinin çözümündeki rolüne dikkat çekerek, "Ukrayna'nın tahıl ihracatına devam edilmesi için bir anlaşmaya aracılık ettiği için uluslararası alanda takdir gördü" dedi.