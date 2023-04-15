Seçime tam 30 gün kala son seçim anketi ortaya çıktı! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce birbirine yaklaştı: Bu pazar seçim olsa kimin kazanacağı ortaya çıktı. Seçime sayılı günler kala şok edici bir sonuç yaşandı. Siyasi arena iyice hareketlendi. Bu rekabetin ilerideki günlerde ne olacağı merak ediliyor. Seçim anketlerinin ardı arkası kesilmiyor. 14 mayıs 2023 olacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi sonrasında sonuçların neler olacağı merak ediliyor. Seçim anketi yayınlandı. Buna göre hangi parti lider? İşte o şok edici detaylar...
SEÇİME BİR AY KALA SON ANKET SONUÇLARI YAYINLANDI!Seçime çok az bir süre kala yeni anket sonuçları açıklandı. Sonuçlar çok şaşırtacak. Ak Parti, CHP, Memleket partisi, İyi Parti, Mhp derken siyasiler arasındaki siyasi arena iyice kızıştı. Bu sıcak ortamda seçim sonuçlarının neler olacağı merak ediliyor. Özellikle Türkiye'de sürekli değişen dengeler, felaketler ve diğer olaylar neticesinde depremin sonuçlarının neler olacağı, siyasi ortama yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere yayınlanan imar affı reklam filmi nedeniyle Ak Parti çok fazla eleştirilmişti. İnsanları kandırmakla suçlanan partinin oylarına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Seçim sonuçları ne oranda etkilendi? Dengeler değişti mi? Nezaketli yapısı ile tanınan Kemal Kılıçdaroğlu bu yarışı götürecek mi? Siyasetin bağırmak, çağırmak ya da korkutmak olmadığını bay Kemal mi öğretecek?
Bazı çevrelerde sıklıkla dillendirilen insanların asarım keserim, ben bu işi yaparım, rüşvet ile iş yapanların çok zeki görüldüğü, yalan söyleyenlerin sürekli başa geçirildiği ve bu durumun acı sonuçlarını en son yaşanılan deprem felaketinde yaşadığımızı iddia edenler var. Buna göre türk yapısında olan kendini çok ortaya atan, çok konuşan, bağıran, atan tutan, rüşvet veren, yiyen, düzenbaz adamların başarılı, zeki ve iş bitirici gözüktüğü bu nedenle de Türkiye'nin belini doğrutamadığı görüldü. Zira CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da böyle bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun alışagelmiş siyasi çerçeveye uymaması, nezaketli oluşu, bağırmaması, tüm mal varlığını herkesin bilgisine sunması, çok iyi bir hesap kitap uzmanı olması, bürokrasiden anlaması aksi gibi onu ülkeyi batırır bu adam iddialarının ortaya atılmasına sebep oluyor. Neden ise sadece üzerindeki nahiflik. Durum böyle olunca yeni anket sonuçlarına bu durum yansıtıldı mı? Yoksa insanlar bu algıdan bu anlayıştan çıktı mı? İşte yeni anket sonuçları...
Yeni anket sonuçlarına göre vatandaşların % 45.2’si tercihini Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanırken diğer tarafta ankete katılanların yüzde 46.9’u ise Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimini yaptı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az bir farkla yarışı bitirdiği görüldü. Bu da insanların bu algıdan birazcık olsun çıkmış olduğu görüldü.