Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar dikkat! YSK seçim kamu spotu yayınladı! Oy kullanırken bunlara dikkat edin







OY KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT







14 Mayıs seçimine 29 gün kaldı. Seçime sayılı günler kala vatandaşın heyecanı doruktayken oyların geçersiz sayılmaması için uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Peki oy kullanırken neye dikkat etmek gerekiyor? Kimler oy kullanabilecek? Hangi oylar geçersiz sayılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.14 Mayıs seçimine 29 gün kaldı. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerinin seçileceği genel seçimde YSK seçim ile ilgili bilgilerin yer aldığı video ve afişlerini paylaşmaya başladı. Yapılan uyarılarda görme engelli vatandaşların nasıl oy kullanacağı, oyların nerede kullanılacağı, oyların nasıl geçersiz olacağı, seçim güvenilirliği gibi bilgiler yer alıyor. YSK tarafından hazırlanan kamu spotları ve afişlerde şeffaflık için sandık kurulları ve oy sayımları, seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği gibi bilgiler de yer alıyor.Aynı zamanda YSK yurt dışı ve yurt içi oy kullanımı, sandık kurulu şeması, seçmen listeleri gibi temel bilgileri de vatandaşla paylaştı. YSK tarafından paylaşılan bilgilere göre yurt dışı sandık kurulu bir başkan, bir kamu görevlisi üye, son milletvekili genel seçiminde ülke genelinde en çok oy alan üç siyasi parti kişisinden oluşacak. Yurt içi adres kayıt bilgileri ilçe nüfus müdürlükleri ve e-Devlet sistemi tarafından İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek.