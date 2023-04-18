Seçimlerin ikinci tura kalması halinde seçmen sayısı yaklaşık 50 bin kişi artacak!







İKİNCİ TURDA SEÇMEN SAYISI ARTACAK







14 Mayıs seçimlerinden 24 gün önce seçmen sayımları yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı ile 28. dönem milletvekili seçimleri için 60 milyon 697 bin 843'ünün yerli seçmen olmak kaydıyla toplamda 64 milyon 113 bin 941 vatandaşın seçimlerde oy hakkını kullanacağını söyledi.İlk oylamada cumhurbaşkanı seçilmezse ikinci oylama 28 Mayıs günü yapılacak. İkinci tur oylama, güncellenen kütükler üzerinden yapılacak ve böylece 18 yaşını doldurmuş 47 bin 523 seçmen ilk defa sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak. Yurt dışında, ikinci oylamada 2.435 yeni seçmen var. Bu nedenle seçim ikinci tura girdiğinde toplamda 49 bin 958 seçmenin ilk kez sandık başına gideceği bildirildi.