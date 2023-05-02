Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı? Seçime giderken seçmen kağıdı zorunlu mu?

Seçmen Kartı Olmadan, Oy Kullanmak Mümkün mü?





Yaklaşan seçimlere uygun olarak, seçmenler fiziksel seçmen kartı olmadan oy kullanılabilir. Seçmen Bilgi Kağıdı'nın dökümünü e-Devlet sistemi üzerindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden almak mümkün. "Nerede Oy Kullanacağım" bölümü, Seçmen Bilgi Kağıdı eline ulaşmayan seçmenlerin oy kullanacakları yeri sorgulamalarına ve seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü almalarına olanak sağlıyor. Bu bilgilere web sitesinden veya e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilir. Yani; seçmen kartını bulamayan veya Seçmen Bilgi Kağıdını henüz almamış olan seçmenler, e-Devlet sistemi üzerinden seçmen bilgilerine erişerek yaklaşan seçimlere katılabilir.

