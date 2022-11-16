SED yardım ödemeleri yattı mı? Kasım 2022 SED ödemeleri ne zaman yatar?

Çocuklu ve ihtiyaç sahibi vatandaşları kapsayan SED ödemeleri için geri sayım başladı. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte binlerce vatandaş SED ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı.
SED ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE YATACAK?Kasım ayı SED ödemelerinin yatırılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyerek bilgilendireceğiz.
SED YARDIMLARI KAÇ LİRA?
SED kapsamında ailelere her çocuk başına 1.259 TL'yi bulan yardım yapılıyor. SED yardımından faydalanmak isteyenler başvurularını İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Müdürlüklerine bizzat ya da dilekçe ile yapabildikleri gibi e-Devlet sisteminden de yapabiliyorlar.