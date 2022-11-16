EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 03:12

SED yardım ödemeleri yattı mı? Kasım 2022 SED ödemeleri ne zaman yatar?

SED yardımı kapsamında dar gelirli ve çocuk sahibi olan ailelere devlet tarafından aylık 1.259 TL destek sağlanıyor. Söz konusu yardımdan faydalanan vatandaşlar ise Kasım ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kasım ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 03:12
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SED yardım ödemeleri yattı mı? Kasım 2022 SED ödemeleri ne zaman yatar?


Çocuklu ve ihtiyaç sahibi vatandaşları kapsayan SED ödemeleri için geri sayım başladı. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte binlerce vatandaş SED ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı.

SED ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE YATACAK?

Kasım ayı SED ödemelerinin yatırılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyerek bilgilendireceğiz.

SED YARDIMLARI KAÇ LİRA?



SED kapsamında ailelere her çocuk başına 1.259 TL'yi bulan yardım yapılıyor. SED yardımından faydalanmak isteyenler başvurularını İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Müdürlüklerine bizzat ya da dilekçe ile yapabildikleri gibi e-Devlet sisteminden de yapabiliyorlar.

SED YARDIMI BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

- Dilekçe

- T.C kimlik numarasının beyanı

- Gerekli durumlarda sağlık raporu ile öğrenci belgesi

- İŞ-KUR ile meslek kurslarına başvuru yapıldığını gösteren belge.

 sed ödemeleri ne zaman yatacak

SED YARDIMI NE OLUYOR?

Çocuklarının temel ihtiyacını karşılamada sıkıntı yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelere, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına verilen yardımdır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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