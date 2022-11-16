SED yardım ödemeleri yattı mı? Kasım 2022 SED ödemeleri ne zaman yatar?







SED ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE YATACAK?

SED YARDIMLARI KAÇ LİRA?







SED YARDIMI BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

SED YARDIMI NE OLUYOR?

Çocuklu ve ihtiyaç sahibi vatandaşları kapsayan SED ödemeleri için geri sayım başladı. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte binlerce vatandaş SED ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı.Kasım ayı SED ödemelerinin yatırılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyerek bilgilendireceğiz.SED kapsamında ailelere her çocuk başına 1.259 TL'yi bulan yardım yapılıyor. SED yardımından faydalanmak isteyenler başvurularını İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Müdürlüklerine bizzat ya da dilekçe ile yapabildikleri gibi e-Devlet sisteminden de yapabiliyorlar.- Dilekçe - T.C kimlik numarasının beyanı - Gerekli durumlarda sağlık raporu ile öğrenci belgesi - İŞ-KUR ile meslek kurslarına başvuru yapıldığını gösteren belge.Çocuklarının temel ihtiyacını karşılamada sıkıntı yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelere, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına verilen yardımdır.