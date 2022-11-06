SED yardımı nedir, hangi durumlarda verilir? SED yardımı kimleri kapsar? 2022 SED yardımı ve başvuru şartları







SED YARDIMI KİMLERE YAPILIR?







SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

SED YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

SED YARDIMI KAÇ ÇOCUK İÇİN ALINABİLİYOR?

SED yardımı, maddi durumu yetersiz olan aileler çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarında beslenmeden sağlık hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlarının karşılanması için verilen bir yardımdır. SED yardımının belli bir süresi yoktur. SED yardımı başvurularında en çok dikkat edilen nokta başvuru sahibinin ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite eğitimi gören bir çocuğunun olmasıdır.SED yardımı, maddi anlamda sıkıntıda olan ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan ailelere yapılmaktadır. SED yardımları senede 2 defa ya da belli aralıklarla verilmektedir. Bu yardımın süresi başvuru sahibinin ihtiyacına göre değişmektedir.SED yardımı başvuruları e-Devlet sistemi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bizzat giderek yapılmaktadır.Başvurularda kişilerden; fakirlik belgesi, ikametgah bilgisi, öğrenci bilgisi, meslek kursu veya İŞKUR kaydı olduğunu gösteren belge, aile gelir belgesi ve mal beyanı gibi belgeler talep edilmektedir.2022 SED YARDIMLARI NE KADARDIR? 2022 yılında SED yardımları şöyledir; İlköğretimde eğitim gören çocuklar için 1.281 TL, lise eğitimi görenler için 1.365 TL, üniversite eğitim görenler için de 1.537 TL yardım yapılmaktadır. SED yardımları ailelere süreli şekilde aydan aya verildiğinde üç ayın toplamı olarak bir SED yardımı biriktirilip 1 kerede topla şekilde çekilebilir. Üç ayın sonunda verilen SED yardımı hak sahibinin PTT hesabına yatırılır.SED yardımı için yaptığınız başvuruların sonuçlarını; e-Devlet sisteminden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapabilirsiniz. Ayrıca ALO 144 ile ALO 183 hatlarını arayarak da sonucunuzu öğrenebilirsiniz.Yardım talebinde bulunulacak çocuklar için bakım tedbiri yoksa maksimum iki çocuk, koruma kararı olan ve ailesinin bakabileceği durumlarda da ikiden fazla çocuk için yardım başvurusu yapılabilir.