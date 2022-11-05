SED yardımı nedir, kimler yararlanabilir? SED yardımı hangi durumlarda kesilir? SED yardımı ile ilgili tüm detaylar







SED YARDIMI HANGİ HALLERDE KESİLİR?

SED YARDIMI NE ANLAMA GELİR?







SED YARDIMI BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

SED YARDIMI BAŞVURU SONUCUNU ÖĞRENME

SED YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

SED YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

SED YARDIMI NE KADAR OLDU 2022

SED YARDIMI HANGİ HESABA YATAR?

SED YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

SED YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TELEDON NUMARASI

SED YARDIMI NEDEN KESİLİR?

SED yardımına nasıl başvurulur? SED yardımını kimler alır? SED yardımı ne kadar? SED yardımı ne zaman kesilir? Devletin verdiği SED yardımı ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde!İhtiyaç sahibi ailelerin özellikle çocuklu ailelerin çocuklarının eğitim masrafını karşılamayacak durumda olduğunda Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği maddi destektir. Devletin verdiği SED ödemesi ile çocukların ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ailenin bulunmuş olduğu maddi duruma göre SED ödemeleri değişmektedir. SED ödemesi her çocuk başına verilen maddi destektir.Maddi açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamadığı durumlarda devletin verdiği maddi ödenektir. Ailelerin maddi durumunu düzeltmesi halinde SED ödemesi kesilebilir. Verilen destek ile çocuklarının eğitim masraflarını daha rahat karşılayabilir. SED ödemesi almak için Sosyal ve Güvenlik Bakanlığının söylediği şartlara uymak gerekmektedir. SED ödemesi yapılan aileler takibe alınarak, çocuklarının eğitim masrafını karşılayabilecek duruma geldiğinde SED ödemesi sona erer.SED yardımı için iki türlü başvuru vardır. Bunlardan bir tanesi E-Devletten yapılmaktadır. https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer internet üzerinden başvurmak istemezseniz bulunduğunuz semtin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanılma vakfına giderek başvuruda bulunabilirler.E-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi başvurunuzun sonucunu da öğrenmeniz mümkün. Diğer seçenek olarak da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ALO 183 veya ALO 144 numarasını çevirerek sonucu öğrenebilirsiniz.İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının masraflarını karşılayamadığı durumlarda SED ödemesi verilir. Yetim, öksüz kalan çocuklar, maddi geliri olmayan ailelere verilir. 18 yaşına gelmiş kurumdan ayrılan çocuklara verilir. 18 yaşına gelmiş kurumdan ayrılan çocukların meslek sahibi olması için meslek adına kursa gittiklerinde SED ödemesi yapılır. Eğer SED yardımı almak isteyen ailenin üzerinde mal, mülk var ise SED ödemesinden yararlanamaz.sağlık raporu mmal beyanı Ailenin ikametgah belgesi Çocuğun öğrenci belgesi Başvuru dilekçesi Başvuran kişinin kimlik fotokopisi Çocuğun kimlik fotokopisi Çocuk eğer meslek kursuna kayıtlı ise meslek kursu belgesi Fakirlik belgesi Gelir belgesi Kirada oturan ailenin kira sözleşmesiSED yardımı ailelerin ihtiyaç durumuna göre değişmektedir. SED yardımı aylık veya yıllık olarak yine ailelerin maddi durumu göz önünde bulundurarak verilmektedir. 2022 yılına göre SED ödemeleri şu şekildedir;Lise öğrencilerinin ailesine 1.365 TL, üniversite öğrencilerinin ailesine 1.537 TL, ilköğretim öğrencilerinin ailesine de 1.281 TL'dir.SED ödemeleri Ziraat Bankalarına veya PTT şubelerine yatar.SED yardımı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yatmaktadır. Diğer ödemeler ise yardım alacak kişinin doğum tarihinin son rakamınına göre belirlenir.Ayrıntılı bilgi veya akıllarında kalan soruları sormak isterseniz ALO 183 VEYA ALO 144 numarasını arayabilirsiniz.SED yardımı alan ailelerin, çocuğun vefat etmesi veya hak sahibinin vefat etmesi durumunda, çocukların kendine bakabilecek duruma geldiğinde, ailenin maddi durumunun düzelmesi durumunda ve ikametgah değişikliğinde SED ödemesi kesilir.