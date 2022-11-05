SED yardımı nedir, kimlere verilir? SED yardımı hangi durumlarda kesilir? SED yardımı başvuru şartları







SED YARDIMI NEDİR?







SED YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

SED BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

SED YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

SED BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

2022 SED YARDIMLARI NE KADARDIR?

SED yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin hem kendi hem de çocuklarının ihtiyacının karşılanması için verilen bir yardımdır. SED yardımında öncelik çocuklara verilmektedir.SED yardımı temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere verilen bir yardımdır. Kendileri ile birlikte çocuklarının ihtiyaçlarını da karşılamakta zorluk yaşayan vatandaşlara devlet bu yardımla el uzatmaktadır.Maddi yardımların yanı sıra SED desteğiyle psikolojik ve sosyolojik yardım da verilmektedir. SED yardımlarında bakanlığın amacı, hayatlarını zorluk içinde geçiren çocuklara destek vermek ve onlara iyi bir gelecek sunmaktır. Çocuklar meslek sahibi olana kadar bakanlık tarafından onlara destek verilmektedir.SED yardımı almak isteyenlerin Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca e-Devlet sisteminden de başvuru yapmak mümkün.SED başvurusunda sizden bir form doldurmanız istenir. Bu formu doğru ve eksik olmadan doldurmanız çok önemlidir. Yaptığınız başvuru ilgililer tarafından kontrol edildikten sonra başvuru sonucunuz açıklanacaktır. SED başvuru sonucunuzu ALO 183 ve ALO 144 hattından öğrenebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzu yaptığınız sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından da başvuru sonucunuzu öğrenmeniz mümkün.- Devletin korumaya aldığı ve bakımı sosyal hizmetler tarafından üstlenilen çocuklar SED yardımı alabilir. - Bakım tedbiri kararı verilen çocuklar yaş sınırını geçtiklerinde koruma altında oldukları kurumdan ayrılır. Bu süreçte iş bulamazlarsa SED yardımları kesilmez. - Koruyucu ailenin bakımından çıkan ve sosyal hizmetlerden ayrılan çocuklar da meslek sahibi olmadıkları süre boyunca SED yardımı alır. - Ebeveynleri hayatta olmayan ve ölümcül hastalığı olan ailelerin çocuklarına da SED yardımı verilir.Başvurularda kişilerden; fakirlik belgesi, ikametgah bilgisi, öğrenci bilgisi, meslek kursu veya İŞKUR kaydı olduğunu gösteren belge, aile gelir belgesi ve mal beyanı gibi belgeler talep edilmektedir.2022 yılında SED yardımları şöyledir; İlköğretimde eğitim gören çocuklar için 1.281 TL, lise eğitimi görenler için 1.365 TL, üniversite eğitim görenler için de 1.537 TL yardım yapılmaktadır. SED yardımları ailelere süreli şekilde aydan aya verildiğinde üç ayın toplamı olarak bir SED yardımı biriktirilip 1 kerede topla şekilde çekilebilir. Üç ayın sonunda verilen SED yardımı hak sahibinin PTT hesabına yatırılır.