MAGAZİN
04 Nisan 2022 - 14:09

Seda Güven'den sevindirici haber geldi! İkinci bebek yolda!

Güzel oyuncu Seda Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi duyurdu. Oğlu Ali Yiğit’le birlikte poz verdikleri fotoğrafı “Bilin bakalım burda kaç kişiyiz?” notuyla paylaşan Seda Güven, ikinci bebeğini beklediğini duyurdu.

MAGAZİN
04 Nisan 2022 - 14:09
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Seda Güven'den sevindirici haber geldi! İkinci bebek yolda!
2019 yılında ali güzel ile dünya evine giren güzel oyuncu 2020 yılının Aralık ayında oğlu Yiğit Ali’yi kucağına almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin tamamını ailesine geçiren güzel oyuncudan sevindiren haber geldi.




İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali ile çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" notunu düştü.



Mavi elbisesiyle poz veren ve kanının belirginleştiği gözlerden kaçmayan oyuncuya, takipçilerinden tebrik yorumları yağdı.
 
EDİTOR
Hülya Karabaş
Hülya Karabaş
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