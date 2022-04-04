Seda Güven'den sevindirici haber geldi! İkinci bebek yolda!

2019 yılında ali güzel ile dünya evine giren güzel oyuncu 2020 yılının Aralık ayında oğlu Yiğit Ali’yi kucağına almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin tamamını ailesine geçiren güzel oyuncudan sevindiren haber geldi.







İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali ile çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" notunu düştü.





