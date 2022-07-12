Seda Renda'nın son hali nasıl? Reklam filmiyle tanınan küçük Seda'nın son hali görenleri şaşkına uğrattı!

Gazoz reklamında 'on yüz bin milyon baloncuk yuttum' repliğiyle televizyon ekranlarında tanınan Seda Renda'nın son hali gören herkesi çok şaşırttı. Küçükken sevimliliği ile çok sevilen Seda'nın son hali nasıl? Seda Renda ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Reklam yıldızı küçük Seda'nın son haliKüçüklüğünde bir gazoz reklamında oynayan ve sempatikliği ile şöhret olan isimleri şimdilerde gören insanlar tanıyamıyor. Seda Renda'da bu isimlerden biri. Seda ile ilgili bilinenlerden biri de şu an başka bir işle uğraştığı ve evlendiği oldu. Çocuğu olan Seda'nın yeni soyadı da Seda Renda Akalın oldu.
Eski zamanlarda küçük şöhret isimlerden biri de Küçük Onur. Küçük Onur'un şimdiki hallerini gören insanlar da onu tanımakta güçlük çekiyor. Onur'un günümüzde 39 yaşında olduğu biliniyor.