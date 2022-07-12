MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 21:36

Seda Renda'nın son hali nasıl? Reklam filmiyle tanınan küçük Seda'nın son hali görenleri şaşkına uğrattı!

Gazoz reklamıyla meşhur olan ve çok sevilen Seda Renda'nın son hali gören insanları şaşırttı. Peki Seda şimdi kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 21:36
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Seda Renda'nın son hali nasıl? Reklam filmiyle tanınan küçük Seda'nın son hali görenleri şaşkına uğrattı!


Gazoz reklamında 'on yüz bin milyon baloncuk yuttum' repliğiyle televizyon ekranlarında tanınan Seda Renda'nın son hali gören herkesi çok şaşırttı. Küçükken sevimliliği ile çok sevilen Seda'nın son hali nasıl? Seda Renda ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Reklam yıldızı küçük Seda'nın son hali

Küçüklüğünde bir gazoz reklamında oynayan ve sempatikliği ile şöhret olan isimleri şimdilerde gören insanlar tanıyamıyor. Seda Renda'da bu isimlerden biri. Seda ile ilgili bilinenlerden biri de şu an başka bir işle uğraştığı ve evlendiği oldu. Çocuğu olan Seda'nın yeni soyadı da Seda Renda Akalın oldu.



Seda Renda'nın Son hali

 Eski zamanlarda küçük şöhret isimlerden biri de Küçük Onur. Küçük Onur'un şimdiki hallerini gören insanlar da onu tanımakta güçlük çekiyor. Onur'un günümüzde 39 yaşında olduğu biliniyor.

Küçük Onur'un Son Hali

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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