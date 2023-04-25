MAGAZİN
25 Nisan 2023 - 04:05

Seda Sayan'dan estetik tepkisi

Yüzüne ve vücuduna yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündem olan Seda Sayan, estetik operasyon geçirip de gizleyenlere ateş püskürdü.

MAGAZİN
25 Nisan 2023 - 04:05
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Seda Sayan'dan estetik tepkisi


    60 yaşına giren ünlü isim Seda Sayan, önce 'Fransız Askısı' adı verilen yüz germe operasyonunu olduktan sonra dudak liftingi işlemi de yaptırdı. Bir süre sonra da silikonlarını yeniden yaptırıp gıdı gerdirme operasyanu yaptırmıştı. 

Seda



     Gündeme bir kez daha estetik operasyonları ile gelince sessizliğini bozdu. Bir magazin programına telefonla bağlanarak yaptırdığı estetikleri saklayan ünlüleri hedefe koydu. 

Seda

Yaptırdığı hiçbir estetik işlemi gizlemeyen aksine operasyon öncesi ve sonrasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Sayan, sanat camiasındaki arkadaşarına tepki gösterdi. 

Seda

Ben her yaptırdığımı söylüyorum diyen Sayan, diğer ünlülerin yaptırıp da "ben hiçbir işlem yaptırmadım" diyerek sakladığını belirtti. Bunlara karşılık 'he' diyip geçtiğini söyleyen Seda Sayan, camiada tek estetikli ben miyim? diye sordu.

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