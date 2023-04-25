Seda Sayan'dan estetik tepkisi













60 yaşına giren ünlü isim Seda Sayan, önce 'Fransız Askısı' adı verilen yüz germe operasyonunu olduktan sonra dudak liftingi işlemi de yaptırdı. Bir süre sonra da silikonlarını yeniden yaptırıp gıdı gerdirme operasyanu yaptırmıştı.Gündeme bir kez daha estetik operasyonları ile gelince sessizliğini bozdu. Bir magazin programına telefonla bağlanarak yaptırdığı estetikleri saklayan ünlüleri hedefe koydu.Yaptırdığı hiçbir estetik işlemi gizlemeyen aksine operasyon öncesi ve sonrasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Sayan, sanat camiasındaki arkadaşarına tepki gösterdi.Ben her yaptırdığımı söylüyorum diyen Sayan, diğer ünlülerin yaptırıp da "ben hiçbir işlem yaptırmadım" diyerek sakladığını belirtti. Bunlara karşılık 'he' diyip geçtiğini söyleyen Seda Sayan, camiada tek estetikli ben miyim? diye sordu.