Ünlü sanatçı Seda Sayan, geçmiş aylarda evlendiği eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı Uluorta Restaurant isimli mekanda yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı eşi Çağlar Ökten ile birlikte sahneye çıkarak restaurantta bulunan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.
MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 15:20
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile birlikte aynı mekanda sahne aldı
Ünlü sanatçı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten İstanbul'da faaliyet gösteren Uluorta isimli bir restaurantta sahneye çıktı. Ünlü çift, restaurantta bulunan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.
MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 15:20
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