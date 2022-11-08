Seda Sayan için bir gecede terk etti! Çağlar Ökten'in eski sevgilisini gören resmen büyülendi







Çağlar Ökten’in eski sevgilisi ortaya çıktı!







Eski sevgilisi güzelliği ile büyüledi

Seda Sayan için 4 yıllık ilişkisini bitirmiş!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda ani bir kararla meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenmişti. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan çift aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Seda Sayan ve Çağlar Ökten evliliğindeki yaş farkı uzun süre gündemde kalmıştı. Şimdi ise Çağlar Ökten’in Seda Sayan için terk ettiği sevgilisi ortaya çıktı.Mart ayında Seda Sayan ile dünyaevine giren Çağlar Ökten’in 35 yaşında olduğu biliniyor. Aralarındaki yaş farkına rağmen evlenen çift, her fırsatta mutlu evliliklerini sevenleriyle paylaşıyor. Seda Sayan ile kısa sürede evlilik kararı alan Çağlar Ökten’in geçmişi de gündem de yer alıyor. Daha önce bir kez evlilik yapan Çağlar Ökten’in bu evliliğinden bir oğlu bulunuyor. Çağlar Ökten’in Sayan ile evlenmeden önceki sevgilisi ortaya çıktı ve görenler gözlerine inanamadı.Seda Sayan ile aralarında 25 yaş fark olmasına rağmen nikah masasına oturan Çağlar Ökten’in geçmişine dair detaylar araştırılıyor. Bu araştırmalar sonucunda Çağlar Ökten’in Seda Sayan ile evlenmeden önce bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı.Çağlar Ökten’in Seda Sayan ile evliliğinden önce Lara Şehiroğlu ile 4 yıllık birlikteliği olduğu ve ilişkisini Seda Sayan için bitirdiği öğrenildi. İstanbul’da yaşayan ve modellik ile uğraşan Lara Şehiroğlu, Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Ancak Çağlar Ökten’in Seda Sayan ile tanışması işleri değiştirdi. Güzelliği ile büyüleyen Lara Şehiroğlu’nun, Çağlar Ökten ile 4 yıllık ilişkisinin Seda Sayan yüzünden bittiği öğrenildi. Daha önce Seda Sayan’ın Ökten’e albüm yapacağı ve tanınırlığını artırmak için bu evliliği gerçekleştirdikleri iddia edilmişti. ancak Seda Sayan bu iddiaları yalanlamış ve albüm yüzünden evlilik yapmanın kendisine hakaret olduğunu söylemişti.İşte Çağlar Ökten’in eski sevgilisi:Öte yandan Çağlar Ökten’in albüm sözü alınca 4 yıllık ilişkisini bir gecede bitirdiği belirtilirken, Lara Şehiroğlu’nun sosyal medya hesabında Çağlar Ökten’in evlilik haberleri çıkana kadar fotoğrafları duruyordu. Seda Sayan ile birlikte olduğu öğrenildikten sonra Lara, fotoğrafları anında sildi.