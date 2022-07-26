MAGAZİN
26 Temmuz 2022 - 16:29

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in gönderme dolu videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Nisan ayında sürpriz bir nikahla dünyaevine girmiş ve akabinde çift balayı için yurt dışını tercih etmişti.

MAGAZİN
26 Temmuz 2022 - 16:29
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Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal medyaya damga vurdu!


Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile Nisan ayında evlenmişti. Yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren çift, balayı için yurt dışını tercih etmiş, ilk olarak Paris'e daha sonra da Amsterdam'a geçmişlerdi.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten



Şimdilerde Mykanos'ta tatilde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyorlar ve her anlarını takipçileriyle paylaşıyorlar. 

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten

Her paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutulan çiftten Çağlar Ökten'in 'hamam böceği' muhabbeti Seda Sayan'ı oldukça fazla kızdırdı.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten

Seda Sayan'dan göndermeli video!

Çağlar Ökten, 'hamam böceği' muhabbeti yaptıktan sonra ünlü şarkıcı Seda Sayan çok kızdı.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten

 Sayan, hamam böceğinin kendisinde tiksinmesine dayanamayarak 'Kafasını da gövdesini de ayrı ezerim. Şerefsiz!' ifadesini kullanırken paylaşımın altına yorum yapan bazı takipçiler Seda Sayan'ın kime gönderme yaptığını çok merak etti.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten

Diğer taraftan silikonlarını yeniden yaptıran Seda Sayan'ın giydiği göğüs dekolteli elbiseyle takipçilerinin dikkati çekti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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