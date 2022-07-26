Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile Nisan ayında evlenmişti. Yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren çift, balayı için yurt dışını tercih etmiş, ilk olarak Paris'e daha sonra da Amsterdam'a geçmişlerdi.
Şimdilerde Mykanos'ta tatilde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyorlar ve her anlarını takipçileriyle paylaşıyorlar.
Her paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutulan çiftten Çağlar Ökten'in 'hamam böceği' muhabbeti Seda Sayan'ı oldukça fazla kızdırdı.
Seda Sayan'dan göndermeli video!Çağlar Ökten, 'hamam böceği' muhabbeti yaptıktan sonra ünlü şarkıcı Seda Sayan çok kızdı.
Sayan, hamam böceğinin kendisinde tiksinmesine dayanamayarak 'Kafasını da gövdesini de ayrı ezerim. Şerefsiz!' ifadesini kullanırken paylaşımın altına yorum yapan bazı takipçiler Seda Sayan'ın kime gönderme yaptığını çok merak etti.
Diğer taraftan silikonlarını yeniden yaptıran Seda Sayan'ın giydiği göğüs dekolteli elbiseyle takipçilerinin dikkati çekti.