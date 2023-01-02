Seda Sayan’ın gelin adayı ile ilgili şaşırtan açıklaması







Yasağım var







Geçtiğimiz günlerde 60.cı yaşını kutlayan başarılı şarkıcı ve sunucu Seda Sayan yılbaşı sahnesini Kıbrıs’ta gerçekleştirmişti. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seda Sayan şaşırtıcı bir itirafta bulundu.Başarılı şarkıcı Seda Sayan özel hayatıyla ve iddialı sözleri ile gündem olan isimlerden. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre geçtiğimiz akşam yılbaşı programı için Kıbrıs’ta sahne alan başarılı şarkıcı sahne sonrası mikrofonları geri çevirmedi. Basın mensupları ile sohbet eden Sayan’dan birlikte bir dönemin ses getiren programı O Ses Türkiye de beraber juri üyeliği yaptığı meslektaşı Murat Boz için ‘bu yıl kendisini evlendireceğim ona da söyledim bence zamanı geldi. Oda bu düşünceme haklısın abla dedi. Bu yıl evlendireceğim Murat’ı. ‘ diyerek samimi açıklamalarda bulundu. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin uzun süredir başarılı ve güzel oyuncu Miray Daner ile birlikte. Oğlu ile ilgili sorulara da samimi yanıtlar veren başarılı şarkıcı oğlunun ilişkisini nasıl bulduğu hakkında ki soruya :’Miray’ı çok seviyorum. Çok yakışıyorlar. Çok şekerler. Demin oğluma mesaj attım annen topik oldu ayağını denk al dedim.’ Diyerek herkesi güldüren samimi bir konuşma yaptı. Konuşmanın devamında ‘Oğlunuzu evlendirmeyi düşünüyor musunuz?’ Sorusuna Sayan :’Oğulcan ile ilgili yasağım var. Ne olur sormayın. Yasaklıyım. Sonra benden telif istiyor. Konuşamam.’ Diyerek evlilik sorusunu cevapsız bıraktı. Annesinin bu açıklamalarına oğlu Oğulcan Engin’in cevabı merak konusu oldu. Ancak Oğluncan Engin’den herhangi bir cevap ise henüz gelmedi.