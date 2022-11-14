Seda Sayan kimdir, nereli, yaşı kaç? Seda Sayan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Seda Sayan’ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

SEDA SAYAN KİMDİR? Seda Sayan 30 Aralık 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Aysel Gürsaçer'dir. Müzik dünyasında popüler bir kişidir ve uzun süredir bu müzik piyasasının içindedir. Şarkıları büyük bir keyifle dinlenmektedir. Albümünün yanı sıra televizyonda sabah programları da yapmaktadır. Kadınlara yönelik şovlarda dürüstlüğü ve açık sözlülüğüyle daha çok sevildi. Tamer Karadağlı ile birlikte oynadığı Fedai dizisi beklenen reytingi bulamayınca müzik çalışmalarına tüm hızıyla devam etti, ayrıca oyuncu, sunucu ve jürilik yapmıştır. Sayan, Eyüp'te bir kulübede doğup büyüdüğünü söyledi. Ayrıca babasının para bulmakta zorlandığını söyledi. Ayrıca çok kötü bir hayatı olduğundan ve babasının alkolik olduğundan bahsetmiştir. 1987 senesinde Rıdvan Kılıç ile nikah kıydı ve evlilikleri kısa sürdü ve boşandı. 1990 senesinde Sinan Engin ile nikah kıydı. Evliliği 6 yıl sürdü ve Oğulcan isminde bir çocuğu oldu. 1998 senesinde Soner Yapcacık ile evlendinikah kıydı. Bu evlilik de son bulmuştur. Nihat Doğan’la nişanlandı ve sonra nişan bozuldu. 1 Şubat 2008'de kendisinden 23 yaş küçük Onur Şan ile nikah kıydı. sanatçının nikahını İstanbul belediye başkanı kıymıştı. Ancak 2 sene sonra ayrılık kararı geldi. Seda Sayan şuan 2022 yılından beri müzisyen Çağlar Ökten ile evlidir. SEDA SAYAN’IN YER ALDIĞI PROJELER Albümleri 1985 – Anılarım 1987 – Seda Sayan’la Başbaşa 1989 – Seviyor musun? 1990 – 80’li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte) 1990 – Ya Benim Olursun 1991 – Git Demesi Kolay 1992 – İşte … Seda Sayan 1993 – Yeter ki İste 1994 – Vız Gelir Her Şey 1996 – Ah Geceler 1997 – Sensizliğe Yanarım 1999 – Ben Sana Demedim mi? 2001 – Var Mısın? 2004 – Sıkı Sıkı 2005 – Bebeğim 2007 – Gecelerce Ağlarsın Unutma 2009 – Aşkla 2012 – Seda Sayan 2012 Filmleri : 1983 – Yorgun 1986 – Saide 1986 – Kanlı Su 1993 – Üç İstanbul 1993 – Geceler 1997 – Sırtımdan Vuruldum 1999 – Evimiz Olacak mı? 2002 – Reyting Hamdi 2002 – Hastayım Doktor 2004 – Yabancı Damat 2005 – Hababam Sınıfı 3,5 2007 – Fedai 2008 – Akasya Durağı 2012 – İkizler Firarda Televizyon Programları 1992-1993 – Seda – Osman Show, Kanal 6 31 aralık 1994 – Yılbaşı Özel, ATV 1995 – Yetiş Bacım, TGRT 2000 – Mahalleler Yarışıyor, TGRT 2002-2006 – Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D 2004 – Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D 2006-2009 – Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D 7 eylül 2009 – Susma, Kanal D 5 ekim 2009 – Yalnız Değilsiniz, Kanal D 3 mayıs 2010 – 24 haziran 2011 – Sabahın Sedası, Show TV 15 ağustos 2011 – 28 ekim 2011 – Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV 31 ekim 2011 – Beyazın Sultanı, Beyaz TV 1 ekim 2012 – Seda Sultan, Tv8