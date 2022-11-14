Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 19:03

Seda Sayan kimdir, nereli, yaşı kaç? Seda Sayan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan kimdir, kaç yaşındadır, nerede dünyaya geldi, evli mi? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 19:03
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Seda Sayan kimdir, nereli, yaşı kaç? Seda Sayan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Seda Sayan’ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan 30 Aralık 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Aysel Gürsaçer'dir. Müzik dünyasında popüler bir kişidir ve uzun süredir bu müzik piyasasının içindedir. Şarkıları büyük bir keyifle dinlenmektedir.

Albümünün yanı sıra televizyonda sabah programları da yapmaktadır. Kadınlara yönelik şovlarda dürüstlüğü ve açık sözlülüğüyle daha çok sevildi. Tamer Karadağlı ile birlikte oynadığı Fedai dizisi beklenen reytingi bulamayınca müzik çalışmalarına tüm hızıyla devam etti, ayrıca oyuncu, sunucu ve jürilik yapmıştır.

Sayan, Eyüp'te bir kulübede doğup büyüdüğünü söyledi. Ayrıca babasının para bulmakta zorlandığını söyledi. Ayrıca çok kötü bir hayatı olduğundan ve babasının alkolik olduğundan bahsetmiştir.

1987 senesinde Rıdvan Kılıç ile nikah kıydı ve evlilikleri kısa sürdü ve boşandı. 1990 senesinde Sinan Engin ile nikah kıydı. Evliliği 6 yıl sürdü ve Oğulcan isminde bir çocuğu oldu. 1998 senesinde Soner Yapcacık ile evlendinikah kıydı. Bu evlilik de son bulmuştur. Nihat Doğan’la nişanlandı ve sonra nişan bozuldu. 1 Şubat 2008'de kendisinden 23 yaş küçük Onur Şan ile nikah kıydı. sanatçının nikahını İstanbul belediye başkanı kıymıştı. Ancak 2 sene sonra ayrılık kararı geldi. Seda Sayan şuan 2022 yılından beri müzisyen Çağlar Ökten ile evlidir.

SEDA SAYAN’IN YER ALDIĞI PROJELER

Albümleri

1985 – Anılarım

1987 – Seda Sayan’la Başbaşa

1989 – Seviyor musun?

1990 – 80’li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990 – Ya Benim Olursun

1991 – Git Demesi Kolay

1992 – İşte … Seda Sayan

1993 – Yeter ki İste

1994 – Vız Gelir Her Şey

1996 – Ah Geceler

1997 – Sensizliğe Yanarım

1999 – Ben Sana Demedim mi?

2001 – Var Mısın?

2004 – Sıkı Sıkı

2005 – Bebeğim

2007 – Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009 – Aşkla

2012 – Seda Sayan 2012

Filmleri :

1983 – Yorgun

1986 – Saide

1986 – Kanlı Su

1993 – Üç İstanbul

1993 – Geceler

1997 – Sırtımdan Vuruldum

1999 – Evimiz Olacak mı?

2002 – Reyting Hamdi

2002 – Hastayım Doktor

2004 – Yabancı Damat

2005 – Hababam Sınıfı 3,5

2007 – Fedai

2008 – Akasya Durağı

2012 – İkizler Firarda

Televizyon Programları

1992-1993 – Seda – Osman Show, Kanal 6

31 aralık 1994 – Yılbaşı Özel, ATV

1995 – Yetiş Bacım, TGRT

2000 – Mahalleler Yarışıyor, TGRT

2002-2006 – Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D

2004 – Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D

2006-2009 – Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D

7 eylül 2009 – Susma, Kanal D

5 ekim 2009 – Yalnız Değilsiniz, Kanal D

3 mayıs 2010 – 24 haziran 2011 – Sabahın Sedası, Show TV

15 ağustos 2011 – 28 ekim 2011 – Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV

31 ekim 2011 – Beyazın Sultanı, Beyaz TV

1 ekim 2012 – Seda Sultan, Tv8

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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