MAGAZİN
16 Mart 2023 - 16:33

Seda Sayan saray yavrusu evinin kapılarını açtı! Fiyatı tam 4 milyon dolar: İçini gören bayıldı: 'Tam sabahların sultanına yaraşır'

2022 yılında Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 4 milyon dolarlık evinin kapısını sosyal medya takipçilerine açtı. Adeta sarayları andıran evinden kareler paylaşan Seda Sayan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte 4 milyon dolarlık saray...

MAGAZİN
16 Mart 2023 - 16:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Seda Sayan saray yavrusu evinin kapılarını açtı! Fiyatı tam 4 milyon dolar: İçini gören bayıldı: 'Tam sabahların sultanına yaraşır'


2022 yılında Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 4 milyon dolarlık evinin kapısını sosyal medya takipçilerine açtı. Adeta sarayları andıran evinden kareler paylaşan Seda Sayan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte 4 milyon dolarlık sarayı andıran villa...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

seda sayan



Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti 24 Nisan'da evlenerek dünya evine girdi. Taze çift, kendileri için tam 4 milyon dolar değerinde yeni bir ev satın aldı. Sosyal medya hesabından evinden kareler paylaşan Seda Sayan, takipçilerinin ilgi odağı oldu.

İŞTE SARAY GİBİ EVDEN KARELER!

seda sayan

seda sayan

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ