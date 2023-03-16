Seda Sayan saray yavrusu evinin kapılarını açtı! Fiyatı tam 4 milyon dolar: İçini gören bayıldı: 'Tam sabahların sultanına yaraşır'







SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!







İŞTE SARAY GİBİ EVDEN KARELER!

2022 yılında Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 4 milyon dolarlık evinin kapısını sosyal medya takipçilerine açtı. Adeta sarayları andıran evinden kareler paylaşan Seda Sayan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte 4 milyon dolarlık sarayı andıran villa...Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti 24 Nisan'da evlenerek dünya evine girdi. Taze çift, kendileri için tam 4 milyon dolar değerinde yeni bir ev satın aldı. Sosyal medya hesabından evinden kareler paylaşan Seda Sayan, takipçilerinin ilgi odağı oldu.