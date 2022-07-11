Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor

Seda Üren'in eleştirisine bu sefer de Mustafa Sandal ve Gülşen takıldı. Peki Seda Üren Mustafa Sandal ve Gülşen ile ilgili neler söyledi? Seda Üren'in kasları doğal mı? Seda Üren ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Seda ÜrenSeda Üren, yaşına ve iki çocuk annesi olmasına rağmen sosyal medyada paylaştığı kaslı paylaşımlarıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Seda Üren, haftada beş gün spor yaptığını söyledi. Aynı zamanda eski sporcu olduğunu, evlilik ve müzik ile sporu yürütmek zor olduğu için bir süre ara vermek zorunda kaldığını ancak tekrar başladığını da ekledi. Aynı zamanda Seda Üren, Gülşen ve Mustafa Sandal'ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Anneannesinin Mustafa Sandal'ı çok sevdiğini ama kaslarının estetik olduğunu iddia etti. Aynı zaman da Gülşen'in kaslarının da estetik olduğunu ama kendi kaslarının doğal olduğunu söyledi. Sporu bir yaşam tarzı olarak benimseyen Seda Üren, bunun bir parayla elde edilemeyeceğini de ekledi.