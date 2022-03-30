MAGAZİN
30 Mart 2022 - 14:45

Seda ve Ümit Erdim çiftinin ikinci bebek mutluluğu! Ses'e kardeş geliyor!

Seda ve Ümit Erdim çifti ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 2017 yılında evlenen çiftin 2018 yılında güzel kızları Ses dünyaya gelmişti.

MAGAZİN
30 Mart 2022 - 14:45
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Seda ve Ümit Erdim çiftinin ikinci bebek mutluluğu! Ses'e kardeş geliyor!

Çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için pilotaj eğitimi alan ve pilot olan Ümit Erdim, bir süredir oyunculuğun yanı sıra, hobi olarak küçük uçaklarla uçuyor.

 Eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Erdim ailesine yeni üye katılıyor. Eşinin hamile olduğunu sosyal medya hesaplarından duyuran oyuncu Ümit Erdim ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.





Seda Erdim’in 14 haftalık hamile olduğu öğrenilirken 3 yaşındaki kızları Ses abla olmaya hazırlanıyor.  Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “ Biz artık dört kişiyiz” diyen Ümit Erdim, güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.




EDİTOR
Hülya Karabaş
Hülya Karabaş
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