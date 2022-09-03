GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 19:39

Sedat Peker iddiaları Ankara'da yankılanmaya devam ediyor! THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban tutuklandı!

Sedat Peker’in Türkiye’ye yönelik her geçen gün birbirinden farklı ve dehşet verici iddiaları sonucu Türkiye gündemi değişikliğe uğruyor. Sedat Peker iddiaları sonrası Ankara karışmış durumda. Türkiye Hava Kurumu Rektörü Ünsal Ban için tutuklama kararı! İşte Ünsal Ban hakkındaki detaylar…

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 19:39
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Sedat Peker iddiaları Ankara'da yankılanmaya devam ediyor! THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban tutuklandı!


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, “konutu terk etmeme” adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban’ın serbest kalması için itirazda bulundu. Ünsal Ban hakkında çıkartılan tutuklama kararına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan itirazın kabulünün ardından Ünsal Ban, tekrardan gözaltına alınarak nöbetçi asliye ceza mahkemesine sevk edilecek.

sedat peker



Profesör Doktor Ünsal Ban hakkında, resmi yolla ayrılık aşamasındaki eşi AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarından dolayı 29 Ağustos 2022 tarihinde hakkında göz altı kararı verildi. Aynı gün Muğla Milas’ta şahsi şoförü Ahmet K. ile polis ekiplerince yakalanan Ünsal Ban, apar topar Ankara’ya getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ünsal Ban, dün soruşturmayı yürütmekle görevli savcı karşısına çıkartılmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ünsal Ban, “konutu terk etmeme”, diğer şüpheli şahıslar ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanıp serbest bırakıldılar.

Başsavcılıktan İtiraz!

“Kişisel verilerin gizliliğini ihlal”, “tehdit” ve “şantaj” suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevki sağlanan  Ünsal Ban’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının hemen ardından Başsavcılık harekete geçti. Nöbetçi asliye ceza mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde Ünsal Ban hakkında 29 Ağustos 2022 tarihinde gözaltı kararı verildiği fakat ikamet ettiği adreste bulunamayan Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı esnada Muğla ilinde yakalandı. Ünsal Ban’ın yurtdışına kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçe, şüphelinin tekrardan tutuklanması yönünde verildi.

Ünsal BAn

Nöbetçi Mahkemenin Ardından Cezaevine Sevk Edilecek

Ünsal Ban’ın serbest bırakılma kararına yapmış olduğu itiraz kabul edilerek hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartıldı. Tekrardan polis ekiplerince gözaltına alınan Ünsal Ban, çıkarılacağı nöbetçi mahkemece hakkındaki tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine sevk edilecek.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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