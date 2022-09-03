Sedat Peker iddiaları Ankara'da yankılanmaya devam ediyor! THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, “konutu terk etmeme” adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban’ın serbest kalması için itirazda bulundu. Ünsal Ban hakkında çıkartılan tutuklama kararına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan itirazın kabulünün ardından Ünsal Ban, tekrardan gözaltına alınarak nöbetçi asliye ceza mahkemesine sevk edilecek.
Profesör Doktor Ünsal Ban hakkında, resmi yolla ayrılık aşamasındaki eşi AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarından dolayı 29 Ağustos 2022 tarihinde hakkında göz altı kararı verildi. Aynı gün Muğla Milas’ta şahsi şoförü Ahmet K. ile polis ekiplerince yakalanan Ünsal Ban, apar topar Ankara’ya getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ünsal Ban, dün soruşturmayı yürütmekle görevli savcı karşısına çıkartılmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ünsal Ban, “konutu terk etmeme”, diğer şüpheli şahıslar ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanıp serbest bırakıldılar.