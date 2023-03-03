KAMU PERSONELİ
03 Mart 2023 - 19:15

SEDDK, 60 kişilik memur alımı yapacak. KPSS puanı ile memur olmak mümkün.

SEDDK, memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı gerekiyor mu? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
03 Mart 2023 - 19:15
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SEDDK, 60 kişilik memur alımı yapacak. KPSS puanı ile memur olmak mümkün.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), personel eksikliği sebebiyle memur alımı yapılacağını duyurdu. 1 Mart 2023 günü açıklanan ilan çerçevesinde, 60 memur işe alınacak. İstanbul'da yer alan birim için yapılacak bu alım, Sigortacılık Uzman Yardımcısı Alımı bünyesinde gerçekleştirilecek. Meslek Personeli adı verilen kontenjan için imtihan gerçekleştirilecek. İki aşamadan oluşan bu sınava 1200 kişi katılım gösterecek.

Hangi kontenjanlarda alım gerçekleştirilecek?

30 Ekonomi/Finans Alanında,10 Aktüerya Alanında, 10 Hukuk Alanında, 10 Bilişim Alanında memur alınacak.

Kimler başvuruda bulunabilir?



SEDDK, gerçekleştireceği bu alım adına, vatandaşlardan genel itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesinde bulunan özelliklere bakacak. Bununla birlikte KPSS ve eğitim özelliklerine de bakılacak.

Başvuru yapmak isteyenlerin; Türk vatandaşı olmaları, herhangi bir suç hükümlülüğü bulundurmamaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu netice almaları, erkek vatandaşların askerliğini tamamlamış olmaları ya da askerlik ile alakalarının olmaması, çalışmaya engel bir sağlık problemleri olmaması gerekmektedir.

KPSS

KPSS'den kaç puan almak gerekiyor?

Vatandaşların, 2021 ya da 2022 KPSS sınavından minimum 75 puana ulaşmaları gerekiyor.

Yaş sınırı var mı?

Adayların, 1 Ocak 2023 günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Yani vatandaşlar, 1 Ocak 1998 gününde ya da sonrasında doğmuş olmalılar.

Bunlarla birlikte adaylar minimum 4 senelik eğitim veren üniversitelerin alakalı bölümlerini bitirmiş olmaları gerekmektedir.

Eğitim bölümleri

eğitim bölümleri

eğitim bölümleri

Başvuru tarihleri ne zaman?

8-19 Mart 2023 günleri arasında gerçekleştirilecek başvurular için e-Devlet üzerinden işlem yapılacak.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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