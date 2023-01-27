SEDDK'nın yeni genelgesinde zorunlu trafik sigortalarında yeni bir adım: Uyulmazsa cezalar katlanarak artabilir!

Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu yol sigortasıyla ilgili olduğu görülen sorunları tespit etti. Ajans, yaklaşık 25 milyon araç sahibini çok yakından ilgilendiren bir de genelge yayınladı.
POLİÇE DÜZENLEMEDEN KAÇINMA HALLERİ GÜNCELLENDİSEDDK, trafik sigortasında bir önceki yıla göre sert bir düşüş gözlemlediğini bildirdi. Kurum işleri sıkı tutmak için harekete geçti ve çalışmalarını tamamladı. Edinilen bilgilere göre , finans kurumlarının sigorta poliçesi düzenlemekten kaçınmanın bir yolu olarak sigortacı sayısındaki ciddi azalmayı göreceğini bildirdi.
Genelgeyle yenilenen “poliçe düzenlemekten kaçınma” halleri; - Geçen yıl, son 3 yılın aynı dönemine göre en az yüzde 20 daha az sözleşme Son 3 ayda, son 3 yılın aynı dönemine göre en az yzde 30 daha az sözleşme Geçen ay, son 3 aya kıyasla yüzde 30'dan fazla daha az sözleşme Aslında SEDDK bu konuda geçen yıldan beri çalışıyor. Sonuç olarak, 2022 yılına kadar sigorta şirketlerinden seyahat sigortasından kaçınma şikayetlerinde önemli bir artış oldu. Enstitü, ödemeler ve sigorta işlemlerinde sorun yaşandığında müdahale etti. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, durumun 25 milyon otomobil sahibini etkilediğini belirterek, "Piyasa yapıcıları daha yakından takip edip piyasayı bozanlara ve oyunculara karşı gerekli önlemleri alacağız. Hızlı hareket edeceğiz" dedi. SEDDK, geçen Ağustos ayı içerisinde bir genelge yayınlamıştı. . Eroğlu, uyarıya rağmen uyarıya uymayan işletmelerin poliçe düzenlemelerinin 3 ila 30 gün arasında durdurulabileceğini açıklarken jaçmaya devam edilirse cezanın katlanarak devam edeceğini söyledi.