Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:08

Sedef Avcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Sedef Avcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ünlü oyuncuların hayatları internet üzerinden merakla araştırılıyor. Peki Sedef Avcı kimdir? Sedef Avcı hangi dizilerde oynadı? Tüm detaylar haberimizde.

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:08
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Sedef Avcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Sedef Avcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Başarılı oyuncu Sedef Avcı'nın hayatı sevenleri tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Peki Sedef Avcı kimdir? Sedef Avcı hangi projelerde yer almıştır? Sedef Avcı ve hayatı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEDEF AVCI KİMDİR

Sedef Avcı 22 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kardeşi olmayan Avcı 5 yaşında bale ile ilgilenmeye başlamış ve uzun yıllar bale yapmıştır. 1.79 boyunda olan Sedef Avcı 2001 senesinde Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Avcı mankenlik yapmıştır. 1997 senesinde Model Look Turkiye yarışmasında birinci olan Sedef Avcı 2001 senesinde Miss Turkey yarışmasında ikincilik kazanmıştır. Kainat güzelliği yarışmasına da katılan güzel oyuncu derece ile ülkemizi temsil etmiştir. Menekşe ile Halil dizisinde adından söz ettirmeye başlayan Avcı 2005 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile dünya evine girmiş ve bir çocukları olmuştur. 2015 senesinde Bedel, 2016 senesinde Son Destan, 2017 senesinde Evlat Kokusu ve son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinde rol almıştır.

Sedef Avcı Kimdir

SEDEF AVCI OYNADIĞI PROJELER

Sedef Avcı birçok proje kadrosuna adını yazdırmış başarılı bir oyuncudur. 

1997 Böyle mi Olacaktı

2005 Yanık Koza

2007 Hayattan Korkma (Film)

2007 Menekşe ile Halil

2007-2009 – Yaprak Dökümü

2009-2010 Ezel

2009 Romantik Komedi (Film)

2010 Umut Yolcuları

2010 Arka Sokaklar

2011 Mazi Kalbimde Yaradır

2012 Esir Şehrin Gözyaşları– Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi

2013 Romantik Komedi 2 (Film)

2014 Boynu Bukukler

2014 Cıcek

2015 Ask Olsun (Film)

2015 Bedel

2016 Son Destan

2017 Evlat Kokusu

2018 Çember Oyunu Bozuyorum (Film)

2018 Mehmed Bır Cihan Fatihi

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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