Sedef Avcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Sedef Avcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Başarılı oyuncu Sedef Avcı'nın hayatı sevenleri tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Peki Sedef Avcı kimdir? Sedef Avcı hangi projelerde yer almıştır? Sedef Avcı ve hayatı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
1997 Böyle mi Olacaktı 2005 Yanık Koza 2007 Hayattan Korkma (Film) 2007 Menekşe ile Halil 2007-2009 – Yaprak Dökümü 2009-2010 Ezel 2009 Romantik Komedi (Film) 2010 Umut Yolcuları 2010 Arka Sokaklar 2011 Mazi Kalbimde Yaradır 2012 Esir Şehrin Gözyaşları– Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi 2013 Romantik Komedi 2 (Film) 2014 Boynu Bukukler 2014 Cıcek 2015 Ask Olsun (Film) 2015 Bedel 2016 Son Destan 2017 Evlat Kokusu 2018 Çember Oyunu Bozuyorum (Film) 2018 Mehmed Bır Cihan Fatihi
SEDEF AVCI KİMDİRSedef Avcı 22 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kardeşi olmayan Avcı 5 yaşında bale ile ilgilenmeye başlamış ve uzun yıllar bale yapmıştır. 1.79 boyunda olan Sedef Avcı 2001 senesinde Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Avcı mankenlik yapmıştır. 1997 senesinde Model Look Turkiye yarışmasında birinci olan Sedef Avcı 2001 senesinde Miss Turkey yarışmasında ikincilik kazanmıştır. Kainat güzelliği yarışmasına da katılan güzel oyuncu derece ile ülkemizi temsil etmiştir. Menekşe ile Halil dizisinde adından söz ettirmeye başlayan Avcı 2005 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile dünya evine girmiş ve bir çocukları olmuştur. 2015 senesinde Bedel, 2016 senesinde Son Destan, 2017 senesinde Evlat Kokusu ve son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinde rol almıştır.
SEDEF AVCI OYNADIĞI PROJELERSedef Avcı birçok proje kadrosuna adını yazdırmış başarılı bir oyuncudur.
1997 Böyle mi Olacaktı 2005 Yanık Koza 2007 Hayattan Korkma (Film) 2007 Menekşe ile Halil 2007-2009 – Yaprak Dökümü 2009-2010 Ezel 2009 Romantik Komedi (Film) 2010 Umut Yolcuları 2010 Arka Sokaklar 2011 Mazi Kalbimde Yaradır 2012 Esir Şehrin Gözyaşları– Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi 2013 Romantik Komedi 2 (Film) 2014 Boynu Bukukler 2014 Cıcek 2015 Ask Olsun (Film) 2015 Bedel 2016 Son Destan 2017 Evlat Kokusu 2018 Çember Oyunu Bozuyorum (Film) 2018 Mehmed Bır Cihan Fatihi