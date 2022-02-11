GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 23:47
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 23:50

Sedef Kabaş için iki ayrı suçtan 11 yılı istendi!

Şu an tutuklu olarak yargılanan gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili hazırlanan iddianamede zincirleme suçlar olarak ayılan iki ayrı suç dosyası ele alındı ve Kabaş için 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 23:47
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 23:50
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Sedef Kabaş için iki ayrı suçtan 11 yılı istendi!
Katıldığı bir TV programında yaptığı konuşma sırasında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' edici ifadeler kullanan gazeteci Sedef Kabaş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak tarihinde tutuklanan ve o günden beri tutuklu olarak yargılanan Kabaş için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bir iddianame hazırladı.








Hazırlanan iddianamede sedef kabaş için 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasında 7 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle de 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasında toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

Zincirleme su dosyasına tabi tutulan gazeteci Sedef Kabaş'ın iki ayrı suçlamadan toplam 11 yıla kadar hapsi istendi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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