Sefaköy'de korkunç ölüm! Durakta beklerken yola düşen vatandaş metrobüsün altında kaldı..







İTFAİYE EKİPLERİ YARIM SAATTE KURTARABİLDİ







Korkunç olay, Küçükçekmece Sefaköy metro istasyonunda gerçekleşti. Durakta bekleyen bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yola düştü ve o sırada gelen metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüsün tekerlekleri altına sıkışan kişiyi kurtarmak için çok sayıda ekip görevlendirildi.İtfaiye ve sağlık ekibinin yarım saatlik bir çalışmasının ardından kurtarılan kişinin olay anında öldüğü belirlendi. Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin cansız bedeni otopsi yapılması için ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.