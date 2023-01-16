GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 11:03

Sefaköy'de korkunç ölüm! Durakta beklerken yola düşen vatandaş metrobüsün altında kaldı..

İstanbul'da korkunç bir olay meydana geldi. Sefaköy metro durağında bir kişi metro otobüsünün altında kaldı. Kazanın hemen ardından bölgeye ekipler sevk edilirken kafası metrobüsün tekerlekleri arasına sıkışan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 11:03
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Sefaköy'de korkunç ölüm! Durakta beklerken yola düşen vatandaş metrobüsün altında kaldı..


Korkunç olay, Küçükçekmece Sefaköy metro istasyonunda gerçekleşti. Durakta bekleyen bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yola düştü ve o sırada gelen metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüsün tekerlekleri altına sıkışan kişiyi kurtarmak için çok sayıda ekip görevlendirildi.

Durakta beklerken yola düşen vatandaş metrobüsün altında kaldı

İTFAİYE EKİPLERİ YARIM SAATTE KURTARABİLDİ



İtfaiye ve sağlık ekibinin yarım saatlik bir çalışmasının ardından kurtarılan kişinin olay anında öldüğü belirlendi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin cansız bedeni otopsi yapılması için ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Durakta beklerken yola düşen vatandaş metrobüsün altında kaldı

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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